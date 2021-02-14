В "Лыжне России" поучаствовали 15 тысяч жителей Новосибирской области

Новости

В Киргизии впервые за четыре месяца выявили менее 40 новых случаев COVID-19 13:12
В Москве мужчина погиб при обрушении крыши склада 12:51
Эво Моралес в 2019 году просил помощи у Кубы и Венесуэлы 12:51
Лучшими фильмами о любви россияне назвали "Любовь и голуби" и "Титаник" 12:37
В Перу опять сменился министр здравоохранения 11:56
В Подмосковье при пожаре пострадали семь человек 11:46
Синоптик рассказал, какой будет весна в Москве 11:28
Из-за снегопада в аэропортах Москвы задержано 85 рейсов 11:17
Летевшие в Пермь самолеты из-за метели сели в Екатеринбурге 11:10
В Москве выпало рекордное количество снега 10:57
Оперштаб: Еще 2089 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:49
Гоиспытания экстремальной самоходки "Магнолия" завершат в 2022 году 10:47
Названы дороги Москвы, где затруднено движение из-за снега 10:38
Усман победил Бернса в главном поединке турнира UFC 258 10:37
В Тибете робот на базе 5G провел дистанционную диагностику заболевания 10:19
Курс биткоина превысил 49 тысяч долларов 09:55
Врач назвала оптимальное количество чашек кофе в день 09:35
Во Франции заявили о геополитической победе России 08:51
Собянин: Устойчивость тепловых систем Москвы увеличилась благодаря модернизации 08:37
В Китае 16 человек пострадали в результате ЧП в парке аттракционов 07:49
В США четыре человека заразились коронавирусом после прививки 07:31
В посольстве Китая заявили о деструктивном влиянии США на работу ВОЗ 06:46
В Кузбассе начали проверку на шахте, где погиб горняк 06:15
Кардиолог объяснила, на что похож надвигающийся инфаркт 05:52
Вильфанд: Мороз и солнце ждут москвичей с 15 февраля 05:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Видео: Школьники с помощью дронов выстроили в небе надпись #Защитим ветеранов
Видео: Школьники с помощью дронов выстроили в небе надпись #Защитим ветеранов
14.02.2021 13:01
Рубрика: Спорт

В "Лыжне России" поучаствовали 15 тысяч жителей Новосибирской области

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
В Новосибирской области состоялась XXXIХ Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России". В регионе ее планировали провести 13 февраля, но из-за сильных морозов перенесли на воскресенье.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Как сообщили корреспонденту "РГ" в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области, в этом году лыжники вышли на старт во всех 30 муниципальных районах, а также в городах Новосибирске, Бердске, Искитиме, Оби и рабочем поселке Кольцово. По предварительным оценкам, в гонке приняли участие около 15 тысяч жителей региона.

В областном центре "Лыжня России" традиционно проходила на лыжной базе имени Алика Тульского Института ядерной физики СО РАН, ее участниками стали около четырех тысяч человек. Первыми стартовали дети шести-восьми лет, которым было нужно преодолеть трассу длиной в 500 метров.

В этом году у любителей лыжного спорта появился выбор: к традиционной десятикилометровой массовой дистанции добавлена пятикилометровая. Еще одна особенность нынешней "Лыжни России" - в Новосибирской области она посвящена предстоящему Молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой, который будет проходить в 2023 году в Новосибирске и Омске. В честь этого события была подготовлена специальная дистанция длиной 2023 метра, в забеге приняли участие чиновники, депутаты, руководители учреждений, организаций и предприятий, а также победители, призеры и участники Олимпийских игр, Чемпионатов мира и Европы. Также были развернуты тематическая палатка и фотозона, организованы импровизированные игры в хоккей.

На празднике строго соблюдались меры санитарно-эпидемиологической безопасности - волонтеры отслеживали соблюдение социальной дистанции и иных ограничительных мер. Традиционно дежурили медработники, были организованы специальные места для регистрации и обогрева. Для участников массового забега была предусмотрена бесплатная доставка автобусами до лыжной базы и обратно.

"Лыжня России" проводится в Новосибирской области с 2004 года, с 2012-го старты стали организовывать не только в областном центре, но и в районах и городах региона.

В регионах Спорт Спортивная жизнь Физкультура Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

В России за сутки подтверждено 14185 случаев COVID-19 в 85 регионах
Во Франции заявили о геополитической победе России
Курс биткоина превысил 49 тысяч долларов
Собянин: Устойчивость тепловых систем Москвы увеличилась благодаря модернизации
Сенат США оправдал Трампа по импичменту
"ПСЖ" готов подписать Лионеля Месси уже в следующем сезоне
Названа причина крушения вертолета Коби Брайанта