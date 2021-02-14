В "Лыжне России" поучаствовали 15 тысяч жителей Новосибирской области

В Новосибирской области состоялась XXXIХ Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России". В регионе ее планировали провести 13 февраля, но из-за сильных морозов перенесли на воскресенье.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области, в этом году лыжники вышли на старт во всех 30 муниципальных районах, а также в городах Новосибирске, Бердске, Искитиме, Оби и рабочем поселке Кольцово. По предварительным оценкам, в гонке приняли участие около 15 тысяч жителей региона.

В областном центре "Лыжня России" традиционно проходила на лыжной базе имени Алика Тульского Института ядерной физики СО РАН, ее участниками стали около четырех тысяч человек. Первыми стартовали дети шести-восьми лет, которым было нужно преодолеть трассу длиной в 500 метров.

В этом году у любителей лыжного спорта появился выбор: к традиционной десятикилометровой массовой дистанции добавлена пятикилометровая. Еще одна особенность нынешней "Лыжни России" - в Новосибирской области она посвящена предстоящему Молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой, который будет проходить в 2023 году в Новосибирске и Омске. В честь этого события была подготовлена специальная дистанция длиной 2023 метра, в забеге приняли участие чиновники, депутаты, руководители учреждений, организаций и предприятий, а также победители, призеры и участники Олимпийских игр, Чемпионатов мира и Европы. Также были развернуты тематическая палатка и фотозона, организованы импровизированные игры в хоккей.

На празднике строго соблюдались меры санитарно-эпидемиологической безопасности - волонтеры отслеживали соблюдение социальной дистанции и иных ограничительных мер. Традиционно дежурили медработники, были организованы специальные места для регистрации и обогрева. Для участников массового забега была предусмотрена бесплатная доставка автобусами до лыжной базы и обратно.

"Лыжня России" проводится в Новосибирской области с 2004 года, с 2012-го старты стали организовывать не только в областном центре, но и в районах и городах региона.