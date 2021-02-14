В МЧС сообщили о гибели горняка при обрушении шахты в Кузбассе

При обрушении породы в шахте "Юбилейная" в Новокузнецке Кемеровской области погиб один человек. Такую информацию подтвердили в МЧС России.

"Сейчас 92 человека выведены на поверхность, пятеро остаются для осуществления работ по жизнеобеспечению шахты, один погиб", - цитирует ТАСС сообщение ведомства. Установлено местонахождение всех горняков, которые были в шахте в момент ЧП.

Обрушение горной породы произошло в штреке в ночь на воскресенье. Под землей находились 98 шахтеров. Сейчас на месте работают более 20 горноспасателей.