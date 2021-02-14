Горнолыжные трассы в Приэльбрусье закрыли из-за непогоды

Курорт "Эльбрус" закрыл все трассы и канатные дороги на 14 и 15 февраля.

В горной части Кабардино-Балкарии сегодня ожидается ветреная погода, а также объявлена повышенная лавиноопасность.

- В воскресенье - сильный ветер, в понедельник, вторник и среду - сильные снегопады, в результате которых может выпасть около метра свежего снега. С учетом штормового ветра и ближайших снегопадов обстановка не нормализуется за один-два дня, - сообщили в пресс-службе АО "Курорт Эльбрус".

Также из-за погоды закрыта канатно-кресельная дорога "Чегет" в Приэльбрусье.

По данным ГУ МЧС по республике, скорость порывов ветра 14 февраля будет достигать 30 метров в секунду. Экстренное предупреждение по лавиноопасности выше 2000 метров над уровнем моря и вовсе продлится как минимум до вечера понедельника.