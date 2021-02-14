Под Вологдой Ту-142 экстренно сел из-за отказа двигателя

Военный противолодочный самолет Ту-142 с отказавшим двигателем в воскресенье утром совершил экстренную посадку в Вологодской области.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Северный флот, самолет выполнял плановый полет, во время которого сработал датчик неисправности одного из четырех двигателей. В этой ситуации командир воздушного судна принял решение вернуться на аэродром вылета.

Ту-142 благополучно приземлился. Причины случившегося на месте выясняет комиссия Северного флота.

Дальний самолет противолодочной обороны Ту-142 считается одним из самых крупных в мире. Разработан для борьбы с субмаринами противника и создания противолодочных рубежей большой протяженности.