В Петербурге нашли тело 10-летней девочки

Петербургская полиция устанавливает обстоятельства гибели 10-летней девочки, тело которой было на детской площадке в Колпино.

Как сообщили в аппарате детского омбудсмена по Санкт-Петербургу, следственные органы проводят проверку по статье 110 УК РФ "Доведение до самоубийства".

- По информации, которая поступила от правоохранительных органов, семья характеризуется положительно, - рассказал представитель регионального уполномоченного по правам ребенка. - Девочка была отличницей, на учете не состояла.

О том, что ребенок ушел из дома около пяти утра, причем без верхней одежды, в полицию сообщила мать. Около двух часов она искала ее сама по окрестным домам, однако тело обнаружил случайный прохожий.