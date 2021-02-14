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Рубрика: Общество

Эксперт ВОЗ назвал версию первоначального распространения COVID-19

Текст: Михаил Русин
Версия о передаче коронавируса посредством летучих мышей является наиболее вероятной. Такое мнение высказал член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак. По его словам, первоначально COVID-19 мог распространиться в южной части Китая или в Юго-Восточной Азии.
Фото: AFP/Hector RETAMAL Фото: AFP/Hector RETAMAL
Фото: AFP/Hector RETAMAL

Как сообщает The New York Times, Дасзак, возглавляющий неправительственную экологическую организацию EcoHealth Alliance, считает, что вирус от летучих мышей, попал на ферму диких животных, где инфекцией могли заразиться сотрудники фермы или обитающие там хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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"Если бы вы спросили, на какой путь следует обратить наибольшее внимание, я думаю, что вирус распространился либо в Юго-Восточной Азии, либо в Южном Китае от летучих мышей, попав на одомашненную ферму диких животных. Я был на многих из них, и там часто содержатся смешанные виды - циветы, барсуки, хорьки, енотовидные собаки. Эти животные могли заразиться от летучих мышей. Либо люди, которые там работают, заразились и перенесли вирус, либо животные. И как только вирус попал на рынок в Ухане, он оказался в плотном скоплении людей", - объясняет специалист.

При этом отмечается, что эксперты ВОЗ не смогли получить доступ к личным делам некоторых пациентов из-за высокой степени конфиденциальности медкарт пациентов в Китае. Также не удалось поговорить с пациентами, которые отказались встречаться.

В результате большинство специалистов придерживаются версии о распространении вируса от диких животных через промежуточное звено. Считается, что вирус мутировал в одной из популяций, которая выполнила функции естественного "резервуара", а затем преодолел межвидовой барьер и оказался заразным для людей.

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