Ночью с 13 на 14 февраля в Адлерском районе Сочи на улице Демократической произошел пожар в двухэтажном здании на центральном рынке. Огонь быстро распространился. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Кубани, площадь пожара достигла 800 квадратных метров.

- Информация о пожаре поступила в три часа ночи. На место были направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. К тушению привлекли 58 человек и 19 единиц техники, - сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Пламя удалось локализовать только к 6 часам утра, а потушить - еще спустя час. В результате сгорело несколько небольших розничных магазинов. По данным МЧС, погибших и пострадавших при пожаре нет. Причины случившегося сейчас выясняют специалисты.