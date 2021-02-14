Названы первые цены на путевки в летние детские лагеря

Корреспонденты "Российской газеты" решили выяснить, какие в этом году планы на летний детский отдых у региональных властей. В большинстве случаев подготовка к нему начнется не раньше марта. Но есть регионы, которые уже вовсю развернулись.

Цены уже утвердили

В Республике Крым уже утвердили среднюю стоимость социальной путевки в оздоровительные детские лагеря и дневного пребывания. Их будут приобретать за счет республиканского бюджета.

Средняя стоимость путевки в период отопительного сезона составит 1782 рубля за день, 1298 рублей - в остальное время. Если сравнивать с коммерческими предложениями, то на полуострове они дороже в два-три раза.

Также утверждена средняя стоимость набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания, оплачиваемого за счет муниципалитетов. Для детей в возрасте от 7 до 10 лет при трехразовом питании - 232,6 рубля в день на одного ребенка. Для 11-летних и старше - 278,5 рубля. В расчете применялись оптовые цены.

Скоро открытие

С конца января Международный детский центр "Артек" начал принимать ребят из тех регионов, где заболеваемость ковидом оценивается как низкая. А в феврале стартовала детская оздоровительная кампания и в Новосибирской области. Здесь поэтапно снимают ограничительные меры. И уже восемь организаций круглогодичного действия смогут принять первые заезды детей. "Еще шесть лагерей откроют свои двери в марте", - сообщила и.о. министра труда и соцразвития региона Елена Бахарева.

В Омской области в прошлом году из-за пандемии коронавируса летние смены были отменены, путевки не продавали. Период простоя омские власти использовали по максимуму. В опустевших детских здравницах начался масштабный ремонт.

По данным минобра региона, на него выделили беспрецедентную сумму - около 300 миллионов рублей. На эти деньги в жилых корпусах отремонтировали кровли и фасады, заменили окна и двери, установили душевые. А также устранили все недочеты, на которые ранее обращали внимание надзорные органы. Закупили новое постельное белье и посуду, построили спортивные и игровые площадки.

Сегодня омские лагеря полностью готовы к приему гостей. Уже с ноября прошлого года департамент образования администрации города Омска начал принимать заявления от желающих отдохнуть за городом.

Будет, где отдохнуть

По предварительным данным, в Новосибирской области в летней кампании 2021 года примут участие 970 организаций отдыха детей, из них 909 лагерей с дневным пребыванием и 61 загородный лагерь. А в Омской области в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления включены десять загородных лагерей, один санаторно-оздоровительный. Есть еще четыре палаточных - на случай, если их разрешат.

Отдохнуть в своих лагерях смогут более 23 тысяч маленьких томичей. В мэрии утверждают, что в бюджете предусмотрены все необходимые средства, чтобы летние лагеря открылись в 2021 году.

Что касается "Артека", то путевками сюда по-прежнему награждают детей за успехи, достигнутые в учебе, творчестве, спорте и социально полезной деятельности. В этом году "Артек" планирует принять 32 тысячи детей. Для сравнения: в 2020 году за 17 смен в "Артеке" отдохнули более 17 тысяч школьников.

В министерстве образования Крыма уточнили, что количество путевок пока не определено - оно будет зависеть от финансирования из республиканского бюджета. Но в 2020 году из различных источников на детский отдых были выделены 1,2 миллиарда рублей. Работали 124 детских лагеря.

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