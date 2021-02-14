Рослесхоз назвал 26 регионов с наибольшим риском лесных пожаров весной

Для быстрой ликвидации возгораний, происходящих в лесах, пожарные подразделения получат новую технику и оборудование, на это из федерального бюджета выделено 4,7 млрд рублей, сообщил "РГ" руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко. Причем особое внимание будет уделено 26 регионам, где, согласно прогнозам ФБУ "Авиалесоохрана", в марте-апреле ожидается наибольший риск возникновения лесных пожаров.

"Более точный прогноз получим ближе к концу марта, но уже сейчас можно сказать, что тем регионам, которые попадают в сегодняшний прогноз, будет уделено особое внимание в ходе проверок готовности к пожароопасному сезону, - сказал Сергей Аноприенко. - В этом году мы обязательно продолжим модернизацию парка лесопожарной техники и оборудования - на это из федерального бюджета выделено еще 4,7 млрд рублей, планируется закупить еще более 21 тысячи единиц спецсредств для борьбы с огнем".

Начиная с марта, по расчетам специалистов, высока вероятность возгораний на территории Крыма и на западе Краснодарского края, в зоне риска будут находиться восточная часть Оренбургской области и Тывы, юг республик Алтай и Башкортостан, Челябинской области, юго-запад Забайкальского края и юго-восток Приморья.

"В апреле 2021 года список регионов с повышенным риском возникновения лесных пожаров дополняется республиками Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Калмыкия и Чечня, Еврейской автономной областью, а также Брянской, Астраханской, Курской, Белгородской областями, - перечислил Сергей Аноприенко. - Велика вероятность возгораний в лесах в восточной части Ставропольского края, на юге Орловской области, в южной и западной частях Воронежской области, на юге Тюменской, Курганской, Омской и Новосибирской областей. Сохранится риск возникновения пожаров в Забайкалье, Приморье, на юге и на западе республик Алтай и Тыва".

Залог быстрого и успешного тушения пожара - оперативное прибытие специалистов на место, считает Аноприенко. По его словам, еще два года назад, пока не началась реализация федерального проекта "Сохранение лесов" в рамках нацпроекта "Экология", наиболее острой проблемой был износ техники. Лесным пожарным зачастую не на чем было добираться на тушение и нечем бороться с огнем.

"С 2019 года в регионы поставлено 28,6 тыс. единиц лесопожарной техники и оборудования, которая уже используется для мониторинга пожарной опасности в лесах и оперативной доставки сил и средств к местам пожаров, - объяснил глава Рослесхоза. - На вооружение поступают технические средства (лесопатрульные комплексы, тракторы, бульдозеры, седельные тягачи, автоцистерны, грузовые и вахтовые автомобили, вездеходы и другие) и оборудование (беспилотные летательные аппараты, мотопомпы, ранцевые лесные огнетушители, воздуходувки)".

К концу года оснащенность лесопожарных формирований оборудованием и техникой должна возрасти до 87%. В дополнение к существующим силам, в этом году будет сформирован федеральный межрегиональный северный лесопожарный центр. С его появлением повысится оперативность реагирования на возгорания в лесах Сибири и Дальнего Востока, считает Аноприенко.

Отдельной проблемой для лесных пожарных оказалось тушение возгораний, происходящих на особо охраняемых природных территориях. По закону, за борьбу с огнем в заповедниках и нацпарках отвечают сотрудники учреждений, управляющих этими территориями. Однако единой системы нет, федеральные учреждения, как правило, оснащены лучше, чем региональные, которые зачастую передают обязанность тушить пожары местным органам лесного хозяйства, объяснили в Рослесхозе. Такая ситуация зачастую создает административную неразбериху, из-за которой не всегда удается вовремя начать борьбу с огнем. В Рослесхозе отметили, что сейчас вместе с коллегами разрабатывают единый подход, который позволит работать всем вместе, четко и слажено, и не допустит повторения пожаров в заповедниках Краснодарского края минувшего года.