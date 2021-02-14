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14.02.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Рослесхоз назвал 26 регионов с наибольшим риском лесных пожаров весной

Текст: Алексей Дуэль
Для быстрой ликвидации возгораний, происходящих в лесах, пожарные подразделения получат новую технику и оборудование, на это из федерального бюджета выделено 4,7 млрд рублей, сообщил "РГ" руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко. Причем особое внимание будет уделено 26 регионам, где, согласно прогнозам ФБУ "Авиалесоохрана", в марте-апреле ожидается наибольший риск возникновения лесных пожаров.
Фото: Денис Бушковский/ТАСС Фото: Денис Бушковский/ТАСС
Фото: Денис Бушковский/ТАСС
Фото: https://vk.com/mtv36
Лесной пожар под Воронежем за сутки уничтожил 50 построек

"Более точный прогноз получим ближе к концу марта, но уже сейчас можно сказать, что тем регионам, которые попадают в сегодняшний прогноз, будет уделено особое внимание в ходе проверок готовности к пожароопасному сезону, - сказал Сергей Аноприенко. - В этом году мы обязательно продолжим модернизацию парка лесопожарной техники и оборудования - на это из федерального бюджета выделено еще 4,7 млрд рублей, планируется закупить еще более 21 тысячи единиц спецсредств для борьбы с огнем".

Начиная с марта, по расчетам специалистов, высока вероятность возгораний на территории Крыма и на западе Краснодарского края, в зоне риска будут находиться восточная часть Оренбургской области и Тывы, юг республик Алтай и Башкортостан, Челябинской области, юго-запад Забайкальского края и юго-восток Приморья.

"В апреле 2021 года список регионов с повышенным риском возникновения лесных пожаров дополняется республиками Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Калмыкия и Чечня, Еврейской автономной областью, а также Брянской, Астраханской, Курской, Белгородской областями, - перечислил Сергей Аноприенко. - Велика вероятность возгораний в лесах в восточной части Ставропольского края, на юге Орловской области, в южной и западной частях Воронежской области, на юге Тюменской, Курганской, Омской и Новосибирской областей. Сохранится риск возникновения пожаров в Забайкалье, Приморье, на юге и на западе республик Алтай и Тыва".

Залог быстрого и успешного тушения пожара - оперативное прибытие специалистов на место, считает Аноприенко. По его словам, еще два года назад, пока не началась реализация федерального проекта "Сохранение лесов" в рамках нацпроекта "Экология", наиболее острой проблемой был износ техники. Лесным пожарным зачастую не на чем было добираться на тушение и нечем бороться с огнем.

"С 2019 года в регионы поставлено 28,6 тыс. единиц лесопожарной техники и оборудования, которая уже используется для мониторинга пожарной опасности в лесах и оперативной доставки сил и средств к местам пожаров, - объяснил глава Рослесхоза. - На вооружение поступают технические средства (лесопатрульные комплексы, тракторы, бульдозеры, седельные тягачи, автоцистерны, грузовые и вахтовые автомобили, вездеходы и другие) и оборудование (беспилотные летательные аппараты, мотопомпы, ранцевые лесные огнетушители, воздуходувки)".

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К концу года оснащенность лесопожарных формирований оборудованием и техникой должна возрасти до 87%. В дополнение к существующим силам, в этом году будет сформирован федеральный межрегиональный северный лесопожарный центр. С его появлением повысится оперативность реагирования на возгорания в лесах Сибири и Дальнего Востока, считает Аноприенко.

Отдельной проблемой для лесных пожарных оказалось тушение возгораний, происходящих на особо охраняемых природных территориях. По закону, за борьбу с огнем в заповедниках и нацпарках отвечают сотрудники учреждений, управляющих этими территориями. Однако единой системы нет, федеральные учреждения, как правило, оснащены лучше, чем региональные, которые зачастую передают обязанность тушить пожары местным органам лесного хозяйства, объяснили в Рослесхозе. Такая ситуация зачастую создает административную неразбериху, из-за которой не всегда удается вовремя начать борьбу с огнем. В Рослесхозе отметили, что сейчас вместе с коллегами разрабатывают единый подход, который позволит работать всем вместе, четко и слажено, и не допустит повторения пожаров в заповедниках Краснодарского края минувшего года.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды Рослесхоз Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Дальний Восток ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым ДФО Забайкальский край ДФО Приморский край

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