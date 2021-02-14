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14.02.2021 13:01
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре около 16 тысяч человек остались без отопления

Текст: Михаил Сухарев

В трех микрорайонах столицы Кубани около 16 тысяч человек остались без тепла в минусовую температуру.

Фото: youtube.com
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Как сообщили в АО "Автономная теплоэнергетическая компания", которое обслуживает котельные и тепловые сети Краснодара, ситуация связана с экстренным ремонтом.

Вечером 13 февраля возле крупнейшей котельной города, которая отапливает Юбилейный, Фестивальный и Славянский районы Краснодара, специалисты увидели странный пар. Оказалось, что необходим срочный ремонт.

- Делается все возможное, чтобы локализовать место утечки и не допустить распространения далее. Для этого на объекте работают 25 человек и пять единиц техники, - сообщили в ресурсоснабжающей компании.

Глава города Евгений Первышов сообщил в своем Telegram-канале, что лично контролирует решение ситуации.

- В АТЭК приняли решение провести профилактический ремонт. Решение правильное - это позволило избежать порыва теплотрассы. Но есть важное замечание. Компания не проинформировала вовремя жителей и управляющие компании. Это неправильно, людей надо было поставить в известность сразу же, - написал Первышов.

Вернуть тепло в дома краснодарцев обещают в течение дня 14 февраля. Сейчас в краевой столице температура воздуха опустилась до -1 °С, а ночью ожидается похолодание до -5°С.

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