Летевшие в Пермь самолеты из-за метели сели в Екатеринбурге

Два самолета, летевшие по маршруту Москва - Пермь и Сочи - Пермь, приземлились в аэропорту Екатеринбурга в воскресенье утром.

Один из них уже вылетел по пути следования, на втором, судя по данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, завершилась посадка.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, причиной вынужденной посадки стала метель.

Из-за погодных условий в Пермском крае сегодня также задерживается вылет пяти авиарейсов, следующих в Санкт-Петербург, Сочи и Москву. На них зарегистрировано 832 пассажира.

Ситуацию уже взял под контроль Пермский транспортный прокурор.