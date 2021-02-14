Летевшие в Пермь самолеты из-за метели сели в Екатеринбурге

Два самолета, летевшие по маршруту Москва - Пермь и Сочи - Пермь, приземлились в аэропорту Екатеринбурга в воскресенье утром.
Один из них уже вылетел по пути следования, на втором, судя по данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, завершилась посадка.
Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, причиной вынужденной посадки стала метель.
Из-за погодных условий в Пермском крае сегодня также задерживается вылет пяти авиарейсов, следующих в Санкт-Петербург, Сочи и Москву. На них зарегистрировано 832 пассажира.
Ситуацию уже взял под контроль Пермский транспортный прокурор.
В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Компании Авиация Аэропорт Кольцово Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Северо-Запад УрФО Свердловская область Екатеринбург ПФО Пермский край Пермь ЮФО Краснодарский край СЗФО Санкт-Петербург Перезимовать