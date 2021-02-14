Вылетевший из Кольцово самолет вернулся обратно из-за неисправности

Самолет, направляющийся из Екатеринбурга в Уфу, вынужденно вернулся в аэропорт Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 99 пассажиров и четыре члена экипажа.

Набирая высоту, командир воздушного судна увидел, что сработал датчик засорения топливных фильтров, и решил вернуться на аэродром. На месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа, чтобы установить причины технической неисправности.

Рейс успешно приземлился в 13 часов 10 минут по местному времени.