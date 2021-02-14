Россия может стать крупнейшим экспортером сжиженного газа

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России с учетом всех заявленных компаниями проектов может достичь 270 млн тонн к 2035 году. Об этом заявила заместитель руководителя департамента нефтегазовой промышленности Аналитического центра РЭА при Минэнерго Мария Пирожкова на конференции "Argus СПГ 2021: СНГ и глобальные рынки". Для сравнения, сегодняшний лидер в этой области - Катар производит чуть менее 80 млн тонн СПГ в год.

В утвержденной в 2020 году "Энергетической стратегии России до 2035 года" предусмотрен рост производства СПГ в 2024 году - до 46-65 млн тонн в год, а в 2035 году - до 80-140 млн тонн. Сейчас в стране производится 26,8 млн тонн СПГ, но уже в 2021 году должна запуститься 4 линия завода "Ямал СПГ" мощностью 940 тыс. тонн, увеличив показатель до 27,7 млн тонн.

В своей презентации Пирожкова разделила проекты заводов СПГ на несколько групп в зависимости от степени их реализации. Учитывая уже действующие и строящиеся мощности, а также проекты, находящиеся в стадии согласования и принятия инвестиционного решения, в 2025 году в России будет производиться 54-55 млн тонн СПГ. Речь идет о заводах "Арктик СПГ-2" и "Портовая СПГ", компаний "Новатэк" и "Газпром", а также "Обском СПГ", по которому ожидается принятие инвестиционного решения.

В высокой степени проработки из проектов, запланированных к вводу до конца 2025 года, находится также небезызвестный комплекс по переработке газа в Ленинградской области, частью которого станет "Балтийский СПГ" мощностью 13,3 млн тонн. Вероятность его строительства оценена высоко. Также как и "Арктик СПГ-1", Дальневосточный СПГ" и "Якутский СПГ". Но запуск этих заводов ожидается после 2025 года. Учитывая эти мощности, уже к 2030 году в России будет выпускаться более 110 млн тонн СПГ. Самые большие предприятия планируют построить в Арктике (на 62-63 млн тонн в год), что, по мнению главы консультационной компании "Геккон" Михаила Григорьева, должно привести к увеличению грузопотока и к сокращению стоимости транспортировки СПГ по Северному морскому пути.

Остальные 160 млн тонн приходятся на проекты "возможные" и "потенциальные". Более половины из них также планируется построить в Арктике. Как отметил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, когда речь идет о проектах с вероятным запуском через 10 лет, даже в нефтегазовой сфере, это скорее инвестиционные идеи.

Особо выделяются среди них три проекта - "Кара СПГ", "Таймыр СПГ" и "Штокман СПГ". Первые два принадлежат "Роснефти", а последний - "Газпрому". Мощность каждого составляет 30 млн тонн СПГ в год (Таймыр СПГ - 35-50 млн тонн, его ресурсной базой станет проект "Восток Ойл"). Их ввод в эксплуатацию ожидается после 2030 года.

"Заводы сопоставимой проектной мощности есть разве что в Катаре, где условия добычи и логистика гораздо проще", - говорит Алексей Гривач. По его мнению, реализация этих проектов не сможет обойтись без дополнительных льгот и государству нужно считать, дадут ли эти преференции позитивный эффект для экономического развития страны или, наоборот, будут подрывать бюджетную эффективность действующих экспортных проектов.

В отношение "Штокман СПГ" также можно вспомнить, что этот проект казался очень дорогостоящим даже при максимальных ценах на энергоресурсы в 2013-2014 году, поэтому его реализация сильно зависит от развития технологий. Два проекта "Роснефти", учитывая их запланированные мощности, могут полностью удовлетворить сегодняшние потребности в СПГ Европы, но их запуск будет сильно зависеть от успешности разработки ресурсной базы, выделенной под них. Пока это дело находится в состоянии оценки ее перспективности и поиска инвесторов.

"За 8 лет с момента частичной либерализации экспорта СПГ в России, который лоббировала, в том числе, и "Роснефть", компания не приняла ни одного инвестиционного решения по производству сжиженного газа. С другой стороны, возможное участие в "Восток Ойл" индийских компаний, может оказаться дополнительным стимулом для создания гигантского предприятия. Именно Индию называют главным локомотивом роста спроса на энергоресурсы и в первую очередь на СПГ, ожидается, что в этом она потеснит с пьедестала даже Китай. В таком проекте партнеры для разделения рисков, инвестиций и гарантий сбыта обязательно понадобятся, считает Гривач.