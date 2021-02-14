Новости

Снегопад в Москве побил рекорд по осадкам 14:47
Головин пропустит матч с "Лорьяном" из-за травмы 14:43
Путин пообщается с Дегтяревым и лидерами фракций 14:37
Путин заявил о планах развивать отношения с Японией 14:23
Фигурант дела о госизмене в пользу Украины напал на сотрудника СИЗО 14:20
Дело возбуждено после гибели мужчины при обрушении крыши склада в Москве 14:05
В Москве врачи омолодили мужчину на десятки лет 14:05
Россия может стать крупнейшим экспортером сжиженного газа 14:04
Под Вологдой Ту-142 экстренно сел из-за отказа двигателя 13:52
Горнолыжные трассы в Приэльбрусье закрыли из-за непогоды 13:36
В Подмосковье поезд насмерть сбил мужчину 13:24
Вылетевший из Кольцово самолет вернулся обратно из-за неисправности 13:20
В Киргизии впервые за четыре месяца выявили менее 40 новых случаев COVID-19 13:12
В Москве мужчина погиб при обрушении крыши склада 12:51
Эво Моралес в 2019 году просил помощи у Кубы и Венесуэлы 12:51
Лучшими фильмами о любви россияне назвали "Любовь и голуби" и "Титаник" 12:37
В Перу опять сменился министр здравоохранения 11:56
В Подмосковье при пожаре пострадали семь человек 11:46
Синоптик рассказал, какой будет весна в Москве 11:28
Из-за снегопада в аэропортах Москвы задержано 85 рейсов 11:17
Летевшие в Пермь самолеты из-за метели сели в Екатеринбурге 11:10
В Москве выпало рекордное количество снега 10:57
Оперштаб: Еще 2089 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:49
Госиспытания экстремальной самоходки "Магнолия" завершат в 2022 году 10:47
Названы дороги Москвы, где затруднено движение из-за снега 10:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Видео: Школьники с помощью дронов выстроили в небе надпись #Защитим ветеранов
Видео: Школьники с помощью дронов выстроили в небе надпись #Защитим ветеранов
14.02.2021 14:04
Рубрика: Экономика

Россия может стать крупнейшим экспортером сжиженного газа

Текст: Сергей Тихонов

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России с учетом всех заявленных компаниями проектов может достичь 270 млн тонн к 2035 году. Об этом заявила заместитель руководителя департамента нефтегазовой промышленности Аналитического центра РЭА при Минэнерго Мария Пирожкова на конференции "Argus СПГ 2021: СНГ и глобальные рынки". Для сравнения, сегодняшний лидер в этой области - Катар производит чуть менее 80 млн тонн СПГ в год.

Германия увеличила закупки российского газа почти на 50%

В утвержденной в 2020 году "Энергетической стратегии России до 2035 года" предусмотрен рост производства СПГ в 2024 году - до 46-65 млн тонн в год, а в 2035 году - до 80-140 млн тонн. Сейчас в стране производится 26,8 млн тонн СПГ, но уже в 2021 году должна запуститься 4 линия завода "Ямал СПГ" мощностью 940 тыс. тонн, увеличив показатель до 27,7 млн тонн.

В своей презентации Пирожкова разделила проекты заводов СПГ на несколько групп в зависимости от степени их реализации. Учитывая уже действующие и строящиеся мощности, а также проекты, находящиеся в стадии согласования и принятия инвестиционного решения, в 2025 году в России будет производиться 54-55 млн тонн СПГ. Речь идет о заводах "Арктик СПГ-2" и "Портовая СПГ", компаний "Новатэк" и "Газпром", а также "Обском СПГ", по которому ожидается принятие инвестиционного решения.

В высокой степени проработки из проектов, запланированных к вводу до конца 2025 года, находится также небезызвестный комплекс по переработке газа в Ленинградской области, частью которого станет "Балтийский СПГ" мощностью 13,3 млн тонн. Вероятность его строительства оценена высоко. Также как и "Арктик СПГ-1", Дальневосточный СПГ" и "Якутский СПГ". Но запуск этих заводов ожидается после 2025 года. Учитывая эти мощности, уже к 2030 году в России будет выпускаться более 110 млн тонн СПГ. Самые большие предприятия планируют построить в Арктике (на 62-63 млн тонн в год), что, по мнению главы консультационной компании "Геккон" Михаила Григорьева, должно привести к увеличению грузопотока и к сокращению стоимости транспортировки СПГ по Северному морскому пути.

Фото: Пресс-служба компании "Газпром добыча Оренбург"
Газодобытчики Оренбуржья оснастили автобусы бактерицидными рециркуляторами

Остальные 160 млн тонн приходятся на проекты "возможные" и "потенциальные". Более половины из них также планируется построить в Арктике. Как отметил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, когда речь идет о проектах с вероятным запуском через 10 лет, даже в нефтегазовой сфере, это скорее инвестиционные идеи.

Особо выделяются среди них три проекта - "Кара СПГ", "Таймыр СПГ" и "Штокман СПГ". Первые два принадлежат "Роснефти", а последний - "Газпрому". Мощность каждого составляет 30 млн тонн СПГ в год (Таймыр СПГ - 35-50 млн тонн, его ресурсной базой станет проект "Восток Ойл"). Их ввод в эксплуатацию ожидается после 2030 года.

"Заводы сопоставимой проектной мощности есть разве что в Катаре, где условия добычи и логистика гораздо проще", - говорит Алексей Гривач. По его мнению, реализация этих проектов не сможет обойтись без дополнительных льгот и государству нужно считать, дадут ли эти преференции позитивный эффект для экономического развития страны или, наоборот, будут подрывать бюджетную эффективность действующих экспортных проектов.

В отношение "Штокман СПГ" также можно вспомнить, что этот проект казался очень дорогостоящим даже при максимальных ценах на энергоресурсы в 2013-2014 году, поэтому его реализация сильно зависит от развития технологий. Два проекта "Роснефти", учитывая их запланированные мощности, могут полностью удовлетворить сегодняшние потребности в СПГ Европы, но их запуск будет сильно зависеть от успешности разработки ресурсной базы, выделенной под них. Пока это дело находится в состоянии оценки ее перспективности и поиска инвесторов.

"За 8 лет с момента частичной либерализации экспорта СПГ в России, который лоббировала, в том числе, и "Роснефть", компания не приняла ни одного инвестиционного решения по производству сжиженного газа. С другой стороны, возможное участие в "Восток Ойл" индийских компаний, может оказаться дополнительным стимулом для создания гигантского предприятия. Именно Индию называют главным локомотивом роста спроса на энергоресурсы и в первую очередь на СПГ, ожидается, что в этом она потеснит с пьедестала даже Китай. В таком проекте партнеры для разделения рисков, инвестиций и гарантий сбыта обязательно понадобятся, считает Гривач.

Инфографика "РГ"
Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика ВЭД Компании Нефть и газ Газпром Компании Нефть и газ Роснефть

Главное сегодня

Путин заявил о планах развивать отношения с Японией
В России за сутки подтверждено 14 185 случаев COVID-19 в 85 регионах
Во Франции заявили о геополитической победе России
Курс биткоина превысил 49 тысяч долларов
Собянин: Устойчивость тепловых систем Москвы увеличилась благодаря модернизации
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера