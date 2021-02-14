Известный русский ученый Данилевский Николай Яковлевич, который являлся одним из теоретиков славянофильства, в своем труде "Россия и Европа", изданном в 1871 году, подробно изложил теорию, в соответствии с которой "Европа признает Россию чем-то для себя чуждым, и не только чуждым, но и враждебным", а коренным интересам России отвечает "быть противовесом Европе".

Игорь Иванов, президент Российского совета по международным делам (РСМД), министр иностранных дел России (1998-2004 гг.): "При всех известных разногласиях между Россией и Европейским союзом диалог - это единственный путь, который может позволить преодолеть недопонимания и нащупать возможности для движения вперед. В этом отношении, что бы там ни говорили, но недавний визит верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля в Москву был нужен."

Полтора века прошло со времени появления на свет этой работы. Мир стал иным. Что бы ни говорили антиглобалисты, бурное развитие современных технологий, их внедрение в жизнь буквально каждого человека заставляют пересматривать многие представления об отношениях между государствами, между людьми. Обмен информацией, научными открытиями и знаниями, культурным богатством сближают людей и государства, открывают невиданные ранее возможности для развития. Искусственный интеллект не знает границ и не различает пользователей по национальному или гендерному признаку. Наряду с новыми возможностями мир сталкивается и с новыми проблемами, которые все больше носят наднациональный характер и требуют объединения усилий для их решения. Пандемия - последний тому пример.

На фоне этих бурных перемен, которые по понятным причинам не могут протекать безболезненно, время от времени слышится все тот же тезис "Европа враждебна России". Правда, доводы, которые в наши дни приводятся в оправдание этого тезиса, выглядят намного более упрощенными, чем у Данилевского.

И тем не менее от ответа на этот вопрос уходить нельзя, так как без этого будет сложно выстраивать серьезную долгосрочную внешнюю политику, учитывая роль и место Европы в мировых делах.

Прежде всего несколько слов по формулировке самого вопроса. А почему, собственно, Европа должна любить или не любить Россию? Разве можно сказать, что Россия, например, кого-то любит, а кого-то знать не хочет. Подобные определения, которые заранее предопределяют характер отношений между государствами в современном взаимозависимом мире, вряд ли приемлемы. Во всех внешнеполитических концепциях России во главу угла внешней политики ставятся обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и территориальной целостности, создание благоприятных внешних условий для поступательного развития страны. У России с Европой - многовековая история. На этом пути были и войны, и годы взаимовыгодного сотрудничества. Что бы кто ни говорил, но Россия неотделима от Европы, как Европа не может считаться "полноценной" без России. Поэтому важно направить интеллектуальный потенциал не на разрушение, а на формирование отношений нового типа, соответствующих современным реалиям.

В начале XXI века в России и в Европе было ясное понимание того, что Россия не сможет в силу объективных причин стать полноправным членом существующих в Европе объединений, как военно-политических, так и экономических. Это касалось и Европейского союза и НАТО. Поэтому были согласованы механизмы, которые должны были позволить сторонам развивать отношения и сотрудничать в различных областях. Такое решение позволило за несколько лет придать серьезный импульс двустороннему сотрудничеству. Европейский союз стал ведущим внешнеполитическим партнером России, были выстроены каналы взаимовыгодного сотрудничества во многих областях.

В последние годы динамика развития отношений между Россией и ЕС была утеряна. Сейчас мы наблюдаем быстрый откат и потерю многих позиций. Происходит это не потому, что кто-то кого-то любит или не любит, а в силу утраты сторонами стратегического видения будущего двусторонних отношений в условиях быстро меняющегося мира. Президент России Владимир Путин, выступая на форуме в Давосе, говорил о том, что Россия есть часть Европы, а в культурном смысле, по сути, одна цивилизация. Этот базовый тезис, а не надуманные эмоции, и должен лежать в основе российской политики в отношениях с Европой.

При всех известных разногласиях между Россией и Европейским союзом диалог - это единственный путь, который может позволить преодолеть недопонимания и нащупать возможности для движения вперед. В этом отношении, что бы там ни говорили, но недавний визит верховного представителя ЕС в Москву был нужен. Никто от этого визита и не мог ожидать каких-либо "прорывов". Слишком далеко зашли противоречия и недопонимания между сторонами. И тем не менее такие визиты и контакты должны стать регулярными. Без этого не будет и положительных результатов.

Помимо вопросов, которые стоят в повестке дня сторон, необходимо главное внимание уделить выработке стратегического видения будущего отношений между Россией и ЕС, сфер взаимных интересов. Например, нельзя откладывать серьезный разговор о совместимости энергетических стратегий, о последствиях внедрения в Европе "зеленой энергетики" для экономического сотрудничества с Россией. Иначе будет поздно. И вместо еще одной сферы для взаимовыгодного сотрудничества мы получим новую неразрешимую проблему. Данилевский в работе "Россия и Европа", признавая заслуги Петра I, в укор ему ставил то, что он "захотел во что бы то стало сделать Россию Европой". Никто сегодня не ставит таким образом вопрос. Россия была, есть и будет самостоятельным игроком на международной арене с национальными интересами и приоритетами. Но реализовать их в полной мере можно только при условии активной внешней политики. И одним из приоритетов являются отношения с Европой.