Каждый четвертый россиянин (25%) будет пользоваться услугами телемедицины уже через 3-4 года, прогнозируют в Минздраве. Только за первое полугодие 2020-го спрос на услуги в этой сфере вырос почти в два раза к первому полугодию 2019-го. К началу 2020 года оборот российского рынка телемедицины составил 1,5 млрд рублей, к 2025 году, по прогнозам компании VEB Ventures, он увеличится на 116%.

В 2020 году спрос россиян на удаленный прием у врача увеличился в десять раз. Фото: Сергей Михеев/РГ

Телемедицина уже включена в систему обязательного медстрахования (ОМС) многих регионов. Кроме доступа к дистанционным приемам у врача, пациенты в Ульяновске, например, могут получать повторные консультации кардиологов и терапевтов. В Ивановской области организовано наблюдение за реабилитацией пациентов онлайн. Для этого у них дома установлены спецтренажеры, компьютеры с выходом в интернет и камерой. Дистанционное предоставление медуслуг в первую очередь необходимо жителям отдаленных регионов и села, подчеркнул директор VIAVI Solutions (портфельной компании VEB Ventures) Денис Сладких.

Цифровое здравоохранение в России не ограничивается только внедрением телемедицинских платформ. Развитие сегмента mHealth будет способствовать лечению сердечно-сосудистых заболеваний с помощью мобильных устройств. Наблюдать за состоянием онкопациентов планируется с помощью часов и браслетов. Спецмониторы даже могут лечить респираторные болезни, хроническую обструктивную болезнь легких, астму и остановку дыхательных движений во сне. Получать анализы можно через приложение - для этого человеку потребуется только "умное" диагностическое устройство и камера телефона. Обработка информации займет не больше 2-3 минут.

"Постепенно становится нормой, что беседа с врачом по видеосвязи может решить многие вопросы без очного посещения поликлиники", - говорит руководитель Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине "НБМЗ" Борис Зингерман.