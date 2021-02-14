Россияне стали чаще сдавать платные анализы

Каждый второй сдавал анализы в платных клиниках в 2020 году, каждый третий анализ - на выявление коронавируса. Всего за год проведено более 103 млн тестирований на COVID-19. В лабораториях "Инвитро", где сделано более 1,2 млн ПЦР-тестов на коронавирус, анализ начали проводить в апреле, а уже в мае количество исследований выросло на 210%. За плавным приростом в летние месяцы до 15% спрос на тестирование методом ПЦР резко вырос сначала на 33% в сентябре, на 51% в октябре и не снижался в ноябре. В декабре впервые число тестирований сократилось на 12%, и до сих пор они проводятся в том же объеме. В "Инвитро" считают, что в 2021 году анализ будет по-прежнему актуальным. Его стоимость в среднем составляет 2300-2800 рублей.

По данным онлайн-лаборатории Lab4U, во второй половине 2020 года произошел всплеск заказов на анализ витамина D, осенью их число увеличилось на 50%. "Хотя это не доказано, но многие люди посчитали, что уровень этого витамина связан с риском заразиться COVID-19 и дальнейшим протеканием заболевания", - полагает основатель Lab4U Валерий Саванович. В сети лабораторий "Гемотест" также отмечают повышенный спрос на это исследование.