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14.02.2021 22:55
Рубрика: Общество

Повидавшие ковиды

Россияне стали чаще сдавать платные анализы
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8382)
Объем рынка услуг медлабораторий в 2020 году достиг 330,6 млн исследований, это почти на 20% больше, чем в 2019 году, подсчитали в аналитическом агентстве BusinesStat. Взрывному росту способствовал коронавирус. Ожидается, что в 2021 году восстановятся объемы исследований, не связанных с COVID-19. Объем исследований превысит 373,7 млн (+13% к 2020 году), а уже в 2022-2023 гг. рынок сократится до 336,7 млн исследований - из-за падения количества проводимых тестов на коронавирус. К 2025 году число лабораторных исследований достигнет 342,7 млн (+3,7% к 2020 году).

Каждый второй сдавал анализы в платных клиниках в 2020 году, каждый третий анализ - на выявление коронавируса. Всего за год проведено более 103 млн тестирований на COVID-19. В лабораториях "Инвитро", где сделано более 1,2 млн ПЦР-тестов на коронавирус, анализ начали проводить в апреле, а уже в мае количество исследований выросло на 210%. За плавным приростом в летние месяцы до 15% спрос на тестирование методом ПЦР резко вырос сначала на 33% в сентябре, на 51% в октябре и не снижался в ноябре. В декабре впервые число тестирований сократилось на 12%, и до сих пор они проводятся в том же объеме. В "Инвитро" считают, что в 2021 году анализ будет по-прежнему актуальным. Его стоимость в среднем составляет 2300-2800 рублей.

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По данным онлайн-лаборатории Lab4U, во второй половине 2020 года произошел всплеск заказов на анализ витамина D, осенью их число увеличилось на 50%. "Хотя это не доказано, но многие люди посчитали, что уровень этого витамина связан с риском заразиться COVID-19 и дальнейшим протеканием заболевания", - полагает основатель Lab4U Валерий Саванович. В сети лабораторий "Гемотест" также отмечают повышенный спрос на это исследование.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Елена Манукиян
Общество Здоровье

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