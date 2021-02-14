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14.02.2021 20:40
Рубрика: Спорт

Вырос боец

Аслан Карацев отыгрался с 0:2 по сетам и вышел в четвертьфинал Australian Open
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8382)
Дебютант турниров "Большого шлема" Аслан Карацев сотворил одну из главных сенсаций Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне.
Аслан Карацев впервые в карьере принимает участие в турнире "Большого шлема". Фото: Getty Images

Карацев, стартовавший на соревнованиях на 114-м месте в рейтинге, вышел в четвертьфинал, отыгравшись с 0:2 по сетам против канадца Феликса Оже-Альяссима - 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4. Россиянин одержал уже вторую победу в карьере над представителем топ-20: первая была в предыдущем круге против девятой ракетки мира аргентинца Диего Шварцмана.

- Вначале было сложно, потому что Феликс играет очень быстро. У меня ушло два сета на то, чтобы понять, как нужно действовать. И потом я уже поймал ритм, - прокомментировал итоги противостояния с Оже-Альяссимом Карацев.

К слову, Аслан - седьмой теннисист, вышедший в четвертьфинал дебютного "Шлема", и первый с 1996 года. За выход в полуфинал Карацев поспорит с Григором Димитровым. Болгарин сенсационно победил в трех сетах третью ракетку мира австрийца Доминика Тима - 6:4, 6:4, 6:0.

- Я видел фрагменты матчей с участием Карацева. Он явно опасный игрок, прошел из квалификации, сейчас уверен в себе. Это будет битва, - таким был ответ Димитрова на вопрос, что он думает об Аслане.

Чуть ранее о прогрессе Карацева высказался вторая ракетка России Андрей Рублев. Отметим, что Рублев сегодня утром встретится в четвертом круге с представителем Норвегии Каспером Руудом. Еще один наш теннисист, Даниил Медведев, поспорит за участие в 1/4 финала с американцем Маккензи Макдональдом.

- Он старше меня, и когда я начинал, он уже был одним из лучших в России. В конце прошлого года Аслан выиграл палу "Челленджеров" подряд, в Санкт-Петербурге одолел Сандгрена, провел сильный матч с Хачановым. Посмотрим, что будет дальше, - сказал Рублев.

Александрова и Хачанов завершили выступления на Australian Open

В отличие от мужского одиночного турнира, в котором борьбу за трофей продолжают сразу три россиянина, в женском не осталось ни одной представительницы нашей страны. Последней с турнира вылетела Екатерина Александрова, уступившая в третьем круге первой ракетке мира Эшли Барти - 2:6, 4:6. Ранее Маргарита Гаспарян, Вера Звонарева, Анна Блинкова и Валерия Савиных выбыли из борьбы в первом круге, Людмила Самсонова, Варвара Грачева, Дарья Касаткина и Светлана Кузнецова - во втором, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова - в третьем.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2021

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