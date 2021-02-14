Розамунд Пайк сыграла в фильме "Аферистка" мошенницу

Актрисе, номинантке на "Оскар" Розамунд Пайк после фильма "Радиоактивно", где она сыграла Марию Кюри, нужно было обязательно взять реванш. На всю ее актерскую карьеру наложила отпечаток главная роль в фильме Дэвида Финчера "Исчезнувшая", и ей следовало доказать, что она - не заложница одной роли. Мария Кюри - это было явное поражение. Хотя казалось бы - такая героиня: не роль, а мечта. Но.. не сложилось. Зато в новом фильме "Аферистка" (оригинальное название I Care a Lot , что в переводе означает: "Ты мне дорог", причем, во всех смыслах), Розамунд Пайк берет свое с лихвой. Картину, режиссер которой Джей Блэйксон, после фестиваля в Торонто, где она завоевала любовь первых зрителей, быстро приобрел Netflix, но вот незадача - в России стриминговая платформа ее не показывает. Поэтому ее "по старинке" выпустили в прокат. С 19 февраля зритель может смотреть криминальный триллер в кинотеатрах.

Сразу предупредим, что поход в кино ни в коем случае не будет аферой. Все-по-настоящему. Зрителя никто не обманет - ему предлагают качественное кино. А в нашей стране, где время от времени норовят обмануть одиноких стариков и даже ветеранов, оно особенно актуально.

Героиня Розамунд Пайн по имени Марла - настоящая бизнес-леди. У нее хороший дом, а офис - еще лучше. Машина - не из дешевых, в одета она так, что любая позавидует. Только вот бизнес у нее не совсем обычный. Она - представитель органов опеки. Не забитый синий чулок, каких мы все привыкли видеть. Но и опека у Марлы не традиционная. Все потому, что она исповедует житейский принцип: правила - это богатые придумали для бедных. Честным быть - невыгодно, прибыли это не приносит никакой. "Золотые рыбки" для Марлы и не для нее одной, а для организованной ею сети мошенников - это пенсионеры. Как только богатый одинокий пожилой человек приходит в клинику и жалуется, например, на ухудшение памяти, врач тут же признает его недееспособным, назначает ему опекуна, точнее опекуншу, которая получает доступ ко всему, что бедняга нажил за жизнь. У некоторых пожилых клиентов есть дети и внуки. Но, если они не уделяют своим близким родственникам должного внимания, в дело тоже вступает опекун. В итоге все движимое и недвижимое имущество с согласия государства попадает в "очень умелые ручки" нечистоплотных людей. У Марлы нет моральных принципов, и это очень помогает ей в работе, где, казалось бы, нравственность должна править всем.

Сердце зрителя разрывается на куски от жалости, когда Марла обрабатывает очередную старушку. Дженифер Питтерсон (ее играет Дайэнн Уист - обладательница двух премий "Оскар"). Но зло должно быть и будет наказано, как говорится в известном советском фильме. Старушка -то вдруг оказывается не из простых. И, чтобы защитить ее ... в дело вступает русская мафия. Да-да вы не ослышались. Представители нашей страны - полноправные герои фильма.

Рассказывать подробности не будем. Скажем лишь, что на противостоянии главной героини и русской мафии, которая всегда защищала стариков, построен весь фильм. И смотрится он на одном дыхании - настолько насыщен сюжет. Да и Розамунд Пайк играет с должным азартом. Чтобы подкрепить ее игру, авторы картины пригласили на роль ее партнерши Фрэн красотку Эйсу Гонсалес. Тут любопытно то, что Фрэн - это человек, у которого сильно развит инстинкт самосохранения, тогда как Марла, что называется, не знает берегов. А главный козырь картины - то, что одну из фильмообразующих ролей играет Питер Динклэйдж, который украсит собой любой фильм или сериал - мы это знаем по "Игре престолов" и многим другим проектам. Он - также аферист, но совсем другого толка. Его могущество способно выйти на государственный уровень. Он умеет и проигрывать, и побеждать, и общаться с такого же рода людьми, которых встретил на своем пути.

Люди любят читать книги и смотреть фильмы об аферистах, потому что у многих не хватает смелости и порядочности совершать те поступки, которые делают они. От "12 стульев" до "Отпетых мошенников" - лихой азарт уносит зрителя в мир фантазий. Но пока все весело и хорошо заканчивается, почему бы и нет? Героиня Розамунд Пайк бесстрашна как маленький ребенок. И это качество позволяет ей претендовать на аферы все большего масштаба. Такое впечатление, что авторы картины, работая над ней написали себе на стене большими буквами лозунг: "Кто не рискует, тот не пьет шампанское". Но есть еще и другая хорошая пословица, о которой они также не забыли - она начинается со слов - "Сколько веревочке не виться..." Но весь смысл - в том, что интересно смотреть, как именно "вьется веревочка". Как поведет себя старушка, запертая в доме престарелых, а потом и в психиатрической лечебнице. Что скажет судья на очередных слушаниях? Как поведут себя обманутые родственники? И какие методы окажутся более действенными - те, что в ходу у гангстеров и мафиози, или те, которыми пользуются, в соответствии с законом, врачи, сотрудники домов престарелых и органов опеки.

Фильм притягивает к себе и непрозрачным намеком на то, в результате каких афер возникают большие капиталы, формируются участники списка Forbes, они же - ролевые модели для многих бизнесменов. Но может ли быть честным большой бизнес. В том числе и тот, что построен на здоровье и благополучии людей. В этом плане создатели картины лишь рассмотрели верхушку айсберга. Но и этого достаточно, чтобы люди побежали смотреть "Аферистку". Слишком больная для многих тема. Слишком узнаваемая. Розамунд Пайк после этой роли грозит то, что ее Марла Грэйсон станет персонажем нарицательным. Образ опекунши, делающей миллионы на немощи пожилых - что может щекотать нервы еще сильнее. Но разве не к этому стремятся большие актеры? Сыграть достоверно. А там - пусть вспоминают эту блестящую работу. С Эми - главной героиней "Исчезнувшей" было точно так же.