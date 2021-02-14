Сборная российских звезд одолела "Звезд мира" со счетом 183:162 в гала-матче баскетбольной Единой лиги, состоявшемся накануне на арене в столичном Петровском парке.

Это уже пятый по счету "Матч всех звезд", но, наверное, один из самых важных. В условиях коронавируса не то что организовать - планировать мероприятие подобного масштаба было сложно. Но Единая лига рискнула и не прогадала. "Риск был оправдан, - подтвердил в эфире "Матч ТВ" почетный президент Единой лиги Сергей Иванов и добавил, что даже в такие непростые времена бюджет лиги может похвастать стабильностью. Наверное, справедливо сказать, что сыгранный гала-матч стал тому доказательством.

Важным условием его проведения была возможность пригласить зрителей на трибуны. Иначе кому такие матчи вообще нужны? Правда, из-за ограничений арена заполнилась только наполовину (4100 человек). В итоге "Матч звезд" получился немного камерным, но нисколько от этого не потерял. В конце концов проводился он в День всех влюбленных, что и стало лейтмотивом вечера. Организаторы перенесли на паркет действие всемирно известной шекспировской трагедии "Ромео и Джульетта". Только Монтекки ("Звезды России") и Капулетти ("Звезды мира") выясняли отношения по баскетбольным правилам.

Первыми удар нанесли "Капулетти", представитель которых американец Тайус Бэттл из красноярского "Енисея" очень убедительно выиграл в конкурсе бросков сверху. "Монтекки" взяли реванш в другом традиционном соревновании программы "звездных матчей", на меткость из-за трехочковой дуги. Его победителем стал Артем Комолов из "Нижнего Новгорода".

"Звезды России" превзошли оппонентов и в самом матче, который вылился в бенефис 35-летнего Виталия Фридзона. Ветеран из питерского "Зенита" за отведенное ему время реализовал 16 трехочковых, набрав в совокупности 57 очков. Это новый рекорд результативности "матчей звезд" Единой лиги. Неудивительно, что именно Фридзон был признан самым ценным игроком встречи. Еще одно достижение команды установили сообща, набрав в совокупности 345 очков. Такой щедрости гала-матчи лиги еще не видали.