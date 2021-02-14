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Рубрика: Спорт

Нас не догонят

Сборная России, одолев чехов, одержала девятую победу подряд и досрочно выиграла Евротур
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 31(8382)
Сборная России триумфально завершила третий этап хоккейного Евротура, проходившего в шведском Мальме. Обыграв финнов (3:2) и хозяев льда (2:1 по буллитам), команда Игоря Ларионова одолела еще и чехов - 7:4. Эта победа стала для наших девятой подряд, что позволило россиянам выиграть не только этап в Швеции, но и досрочно стать победителями всего турнира. Напомним, в апреле должны пройти еще Чешские игры.
Александр Самонов своей уверенной игрой сделал весомую заявку на попадание в сборную на ЧМ-2021. Фото: Михаил Синицын/РГ Александр Самонов своей уверенной игрой сделал весомую заявку на попадание в сборную на ЧМ-2021. Фото: Михаил Синицын/РГ
Александр Самонов своей уверенной игрой сделал весомую заявку на попадание в сборную на ЧМ-2021. Фото: Михаил Синицын/РГ

Матч российской сборной с чешской стал самым зрелищным на турнире. Захар Бардаков вывел наших вперед, но затем чехи забросили три шайбы подряд. Однако подопечные Ларионова в который раз показали характер. Еще во второй 20-минутке одну шайбу отыграл Павел Красковский, а в третьем периоде наши просто разметали соперника: отличились Николай Коваленко, Даниил Мисюль, Василий Подколзин, Владимир Бутузов и Никита Чибриков. Чехи ответили только одним реализованным штрафным броском в самой концовке.

Фото: Anders Bjuro / TT News Agency / AFP
Сборная России по хоккею обыграла Финляндию на этапе Евротура в Швеции

- Любая победа на любом турнире важна, - отметил Игорь Ларионов, исполнявший в Мальме обязанности главного тренера. - Не надо преувеличивать то, что было сделано, но для ребят это огромный шаг в их карьере. Мы провели три игры за четыре дня с сильными командами. Проявили свой характер, мастерство, неуступчивость. Мы продолжали бороться, делали свою работу правильно. Такие победы закаляют характер. Ребята растут именно через такие матчи, добиваясь успеха в тяжелейшей борьбе. И это дает нам право надеяться на большое будущее.

Конечно, можно сказать, что ценность Евротура давно вызывает большие сомнения. Но не будем забывать, что шесть побед из девяти были одержаны совсем молодыми парнями. На финский Кубок Карьяла вообще ездила "молодежка", а в Мальме сборная выступала приближенным к молодежному составом: средний возраст игроков едва дотянул до 22 лет. Характерный штрих: на Шведских играх дебютировал Чибриков, который в свои 17 лет 11 месяцев и 28 дней стал самым молодым игроком после Владислава Третьяка и Александра Овечкина, надевавшим свитер национальной сборной. Никита, к слову, здорово себя проявил, набрав 3 (1 гол+2 передачи) в трех матчах. Лишь Овечкин забивал за сборную в более юном возрасте.

И в Хельсинки, и в Мальме командой руководил Игорь Ларионов. После провала с молодежной сборной на чемпионате мира в канадском Эдмонтоне Федерация хоккея России (ФХР) не только оставила Профессора (прозвище Ларионова, которое он получил еще в бытность игроком) на посту, но и решило обеспечить практикой в главной команде страны. В конце концов, многие из сборной нынешнего созыва были задействованы в ларионовской "молодежке". И уже можно говорить о том, что несмотря на все неудачи, Игорь Николаевич продолжает придерживаться своей генеральной установки на "советский" хоккей, подразумевающий владение шайбой, выход из своей зоны за счет короткого паса и так далее. Самым показательным в этом плане стал матч против шведов, который наши выиграли по буллитам. Любопытный факт: по-другому, кроме как в серии послематчевых бросков, россияне "Тре крунур" на этом Евротуре не побеждали.

- У нас со шведами две школы, которые проповедуют похожий хоккей: кто больше владеет шайбой, тот и контролирует игру. Последние пару лет мы пытаемся забрать у шведов их лучшие качества - контроль шайбы, хорошее катание, масса голевых моментов, - объяснил упорные противостояния со скандинавами Ларионов.

Опубликован календарь игр сборной РФ по хоккею на чемпионате мира

Главным героем в те моменты, когда сборная искала свою игру, да и вообще всего матча оказался Александр Самонов, отразивший 29 бросков из 30 по своим воротам, а потом еще и все пять буллитов. Матч со шведами, к слову, стал для него уже пятым подряд. Кому-то Евротур может и кажется ненужным, а Самонов, по сути, благодаря этому турниру сделал весомую заявку на поездку на ЧМ-2021 в Ригу.

Впрочем, если брать в целом, на Шведских играх проявили себя многие. Например, в первом матче с финнами ярко сыграла связка из нижегородского "Торпедо" Дамир Жафяров - Иван Чехович, набравшая в совокупности четыре очка за матч. Во всех играх энергичен и полезен был Николай Коваленко. А еще авторы почти всех российских шайб отличились за сборную впервые. Кажется, тренерскому штабу перед ЧМ-2021 будет из кого выбирать.

- Я здесь замешал для Валерия Николаевича (Брагина, главного тренера сборной. - Прим. "РГ"), - подвел Ларионов итог своей деятельности. - А дальше решать ФХР и тренерам. Моя работа на этом заканчивается.

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