Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура

Сборная России по хоккею обыграла Чехию со счетом 7:4 в матче третьего тура Шведских игр и досрочно стала победителем Евротура. Соревнование проходит в Мальме без зрителей.

В составе российской команды шайбы забросили Захар Бардаков, Павел Красковский, Николай Коваленко, Даниил Мисюль, Василий Подколзин, Владимир Бутузов и Никита Чибриков. У соперников же отличились Михаил Шпачек, Якуб Флек, Лукаш Клок и Давид Томашек.

Россия победила во всех трех матчах этапа Евротура и набрала восемь очков. Вторую строчку занимают шведы (три очка), третье - финны (три), а чехи замыкают таблицу с двумя баллами. Последний поединок Шведских игр между хозяевами и Финляндией пройдет чуть позднее сегодня.

В общем зачете турнира россияне набрали 24 очка в девяти встречах и стали недосягаемыми для оппонентов.