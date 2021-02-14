Сборная России выиграла третий этап Евротура, проходивший в шведском Мальме. После побед над финнами (3:2) и шведами (2:1 по буллитам) команда Игоря Ларионова одолела еще и чехов - 7:4.

Александр Самонов (справа) своей уверенной игрой сделал весомую заявку на попадание в сборную на ЧМ-2021. Фото: EPA

Матч получился для россиян непростым. Захар Бардаков вывел наших вперед, но затем чехи забросили три шайбы подряд. Однако подопечные Ларионова в который раз показали характер. Еще во второй 20-минутке одну шайбу отыграл Павел Красковский, а в третьем периоде наши просто разметали соперника: отличились Николай Коваленко, Даниил Мисюль, Василий Подколзин, Владимир Бутузов и Никита Чибриков. Чехи ответили только одним реализованным штрафным броском.

Победа над чехами стала для сборной России уже девятой кряду: это рекорд Евротура. Конечно, можно сказать, что ценность данного турнира давно вызывает большие сомнения. Но не будем забывать, что шесть побед из этой серии были одержаны совсем молодыми парнями. На финский Кубок Карьяла вообще ездила "молодежка", а в Мальме сборная выступала приближенным к молодежному составом: средний возраст игроков едва дотянул до 22 лет. Характерный штрих: на Шведских играх дебютировал Чибриков, который в свои 17 лет 11 месяцев и 28 дней стал самым молодым игроком после Владислава Третьяка и Александра Овечкина, надевавшим свитер национальной сборной.

В обоих случаях командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Игорь Ларионов. После провала с молодежной сборной на чемпионате мира в канадском Эдмонтоне Федерация хоккея России не только оставила Профессора (прозвище Ларионова, которое он получил еще в бытность игроком) на посту, но и решило обеспечить практикой в главной команде страны. В конце концов, многие из сборной нынешнего созыва были задействованы в ларионовской "молодежке". И уже сейчас можно судить о том, что несмотря на все неудачи, Игорь Николаевич продолжает придерживаться своей генеральной установки на "советский" хоккей, подразумевающий владение шайбой, выход из своей зоны за счет короткого паса и так далее.

Самым показательным в этом плане стал матч против шведов, который наши выиграли по буллитам. Любопытный факт: по-другому, кроме как в серии послематчевых бросков россияне "Тре крунур" на этом Евротуре не побеждали.

- У нас со шведами две школы, которые проповедуют похожий хоккей: кто больше владеет шайбой, тот и контролирует игру. Последние пару лет мы пытаемся забрать у шведов их лучшие качества - контроль шайбы, хорошее катание, масса голевых моментов, - объяснил упорные противостояния со скандинавами Ларионов.

Правда, проявить все эти качества россиянам удалось лишь во второй половине встречи. Как заметил Профессор, начало у наших получилось вялым.

- Заслуга всей команды в том, что не сломались, выстояли, взяли себя в руки и провели хороший матч, начиная с середины второго периода. Когда в первом периоде это не получалось, я был немного разочарован, что ребята не услышали или у них был мандраж, - подчеркнул Ларионов.

Главным героем в те моменты, когда сборная искала свою игру, да и вообще всего матча стал Александр Самонов, отразивший 29 бросков из 30 по своим воротам, а потом еще и все пять буллитов. Матч со шведами, к слову, стал для него уже пятым подряд.

- Мне дают играть, так что надо забирать свое, - прокомментировал тренерское доверие сам голкипер. - Очень рад, что получается хорошо в сборной в этом сезоне. Международный опыт всегда идет в плюс. Апостолом себя не считаю, дают играть - играю. И хорошо, что побеждаю.

Кому-то Евротур может и кажется ненужным, а Самонов, по сути, благодаря этому турниру сделал весомую заявку на поездку на ЧМ-2021 в Ригу.

- Он молодец, - в одиночку обыграл шведов, - вратаря отдельно отметил даже его легендарный коллега Владислав Третьяк, возглавляющий ФХР. - Может поехать на чемпионат мира.

Впрочем, если брать в целом, на Шведских играх проявили себя многие. Например, в первом матче с финнами ярко сыграла связка из нижегородского "Торпедо" Дамир Жафяров - Иван Чехович, набравшая в совокупности четыре очка за матч. Абсолютно во всех играх энергичен и полезен был Николай Коваленко. Не исключено, что из этого состава на поездку в Ригу будет претендовать не только Самонов.