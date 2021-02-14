Сенат США снова оправдал Дональда Трампа по делу об импичменте

Политическое представление, устроенное Демократической партией США в отношении беспрецедентного для истории Америки повторного импичмента экс-президенту Дональду Трампу, завершилось ожидаемым провалом. Сенат конгресса США, как и в 2020 году, снова оправдал Трампа - для утверждения обвинительного заключения по единственной вмененной в вину Трампу статье "подстрекательство к мятежу" демократам не хватило десяти голосов сенаторов.

Исход голосования: 57 "за" объявление импичмента (при необходимых для квалифицированного большинства 67) и 43 "против" стал бесславным финалом "разборки", устроенной взявшими в свои руки власть в Вашингтоне оппонентами Трампа с единственной целью. Она заключалась в "обнулении" электоральных перспектив 74-летнего экс-президента и лишении этого несистемного политика любых шансов вновь побороться за власть в США в 2024 году. Но в итоге запущенная на минувшей неделе с подачи Демпартии процедура обвинения, по оценке издания The Hill, обернулась полным организационным хаосом и предсказуемым фиаско. Так, сначала проголосовав за вызов свидетелей обвинения, демократы в последний момент сами же "включили заднюю передачу" и согласились не делать этого. Одновременно выступавшие в конгрессе адвокаты Трампа упорно давили на неконституционность импичмента бывшему главе государства: ведь раньше такого в истории США никогда не случалось.

Унизительный провал планов Демпартии свалить на Трампа вину за произошедший 6 января штурм Капитолия весьма своеобразно прокомментировал нынешний президент США Джозеф Байден. По его словам, даже несмотря на оправдание предшественника, "суть обвинений не оспаривается" обеими ведущими политическими силами страны. Такой тезис, судя не только по цифрам голосования в сенате, но и по результатам последних соцопросов, более чем спорный. Так, служба изучения общественного мнения Rasmussen Reports в своем февральском исследовании подтверждает: 61 процент избирателей-республиканцев до сих пор уверены в том, что Байден не является легитимным главой государства, поскольку результаты выборов 2020 были сфальсифицироваными. А 54 процента от общего числа респондентов считают, что американских политиков вообще не стоит наказывать за высказывания об "украденных выборах".

С такими настроениями в нынешнем крайне поляризованном американском обществе не понаслышке знаком и сам республиканец Дональд Трамп, успешно прошедший уже вторую проверку на собственную политическую выживаемость. Пусть и пожизненно лишенный доступа к Twitter - своему любимому каналу прямого общения с электоратом - 45-й президент США сразу же после обнародования результатов голосования по импичменту нашел возможность распространить заявление, которое можно расценить в качестве заявки на предстоящее возвращение в большую политику.

Однако по итогам голосования в Капитолии Трампу, отдыхающему во флоридской резиденции Мар-а-Лаго, есть над чем задуматься. За его импичмент проголосовали десять республиканцев - членов палаты представителей и семь сенаторов (такого количества "ренегатов"-однопартийцев в истории США еще никогда не было). И даже лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл назвал экс-президента "морально ответственным" за штурм Капитолия. Поэтому перспективы возвращения Трампом лидерства в Республиканской партии и его "политической реабилитации" выглядят весьма сомнительными. В этой связи американские обозреватели не исключают будущую трансформацию "трампизма" в самостоятельную и самобытную партию на национал-патриотической платформе.

В США обозреватели не исключают трансформацию "трампизма" в самостоятельную и самобытную партию

С учетом того, что на последних президентских выборах Трамп собрал рекордные для республиканцев 74 миллионов голосов, ее перспективы на политической авансцене США просматриваются невооруженным взглядом, и проявить себя она сможет уже ближайшей осенью во время промежуточных выборов в конгресс. Если, конечно, опасного оппонента демократы не "дожмут" новыми уголовными делами, о которых, по данным издания Politico, Вашингтоне говорят все громче.