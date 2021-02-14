Сергей Капица и Лев Феоктистов будут с нами в Год науки и технологий

День 14 февраля в официальный календарь Года науки и технологий не включен, но в нашем проекте на сайте "РГ" мимо никак не пройти.

Два светлых человека - Сергей Петрович Капица и Лев Петрович Феоктистов, родившиеся 14 февраля, много лет были рядом с нами как знающие собеседники, авторы, яркие полемисты и авторитетные эксперты с четко выраженной гражданской позицией. Сейчас это большая редкость - и в науке, и в образовании, и там, где новые знания переплавляются в новые разработки для мирных и военных нужд.

Вспомнить о них, взять в советники и проводники важно еще и потому, что на эту роль сегодня претендуют велеречивые самозванцы, о которых точно и емко сказал в свое время физик-ядерщик Лев Феоктистов: "Степень их самоутверждения обратно пропорциональна их реальному вкладу в науку".

Лев Петрович Феоктистов стал академиком РАН в рубежном 2000-м. Фото: Сергей Новиков

Вспомнить надо и потому, что сегодня другие именинники на слуху, на экране и в социальных сетях - шоу-мэны, блогеры, телеведущие, скандальные политики и актеры из "мыльных" сериалов. В лучшем случае - спортсмены и выдающиеся музыканты…

В сентябре 2008 года Сергею Петровичу Капице как ведущему телепрограммы "Очевидное-невероятное" присудили ТЭФИ. На церемонию вручения он поехать не смог, а на звонок из "Российской газеты" ответил.

- Жизнь не обделила меня наградами, хотя ТЭФИ среди них не было. Хочу поблагодарить тех, кто проголосовал за меня. Признание среди коллег по цеху - это не только повод оглянуться на сделанное, но и возможность сказать о проблемах нашего телевещания. На мой взгляд, просто нельзя мириться с тем, как телеэфир в буквальном смысле оккупируется дешевыми поделками на уголовно-криминальные темы, а ведущие телеканалы изобилуют сценами насилия, жестокости, изо всех щелей лезет откровенная пошлость, выдаваемая за остроумие. Я уж не говорю о чудовищном надругательстве над русским языком и всякого рода шарлатанах от науки, которые не прочь порассуждать с экрана…

В заключение профессор Капица выразил надежду, что письмо большой группы ученых, общественных деятелей и деятелей культуры к первым лицам государства с предложением создать по аналогии с каналом "Культура" федеральный телеканал "Просвещение" получит законодательную и административную поддержку.

Теперь, как мы знаем, телеканал с таким названием есть.

Однако его охват, возможности и содержание далеки от того, что предлагали авторы письма. Десять лет назад начал тестовое вещание нынешний канал "Наука", но и он доступен только в пакете кабельных и спутниковых сетей.

Человек на все времена

Они родились в один год в один и тот же день - 14 февраля 1928-го. Сергей Капица - в английском Кембридже, где в лаборатории Резерфорда работал в то время его отец Петр Леонидович Капица.

Ректор МГУ Виктор Садовничий и президент РАН Владимир Фортова гордились дружбой с Сергеем Капицей. Фото: Александр Емельяненков/ РГ

Лев Феоктистов - в Москве, отец был "совслужащим", руководил Химико-тех­но­ло­ги­че­ским инсти­тутом мяс­ной про­мыш­лен­но­сти, мать рабо­тала фар­ма­цев­том в аптеке.

В 21 год Сергей Капица окончил Московский авиационный институт. Как дипломированный специалист занимался сверхзвуковой аэродинамикой, земным магнетизмом, электродинамикой, физикой элементарных частиц. С 1956-го преподавал в МФТИ, более тридцати лет читал курс общей физики студентам первых трех курсов, был заведующим одноименной кафедры. Изданная профессором Капицей в 1973 году книга "Жизнь науки" стала толчком к созданию телепрограммы "Очевидное - невероятное".

А Лев Фео­к­ти­стов в 1950-м с отли­чием окон­чил физфак МГУ по новой тогда спе­ци­аль­но­сти "ядер­ная физика". И на долгие 28 лет был вовлечен в практические работы по созданию советского термоядерного оружия. Сначала - в КБ-11 в Сарове, в тео­ре­ти­че­ском отделе Якова Зельдовича. А с 1955-го - во вновь образованном ядерно-оружейном центре на Урале, ныне это РФЯЦ-ВНИИТФ в городе Снежинск Челябинской области.

Здесь Лев Феоктистов реализовал себя как выдающийся физик-теоретик, генератор новых идей. По заслугам был отмечен и Ленинской премией, и государственными наградами, стал Героем социалистического труда. Но в самом расцвете карьеры, будучи заместителем научного руководителя всего ядерного центра, в неполные 50 лет, решил сменить и место, и характер работы. Проблематика ядерного оружия как научная тема в его, Феоктистова понимании, себя исчерпала…

Лев Феоктистов (на переднем плане) был своим в компании и независимым в суждениях. Фото: из архива семьи Феоктистовых.

Сергей Капица и Лев Феоктистов познакомились уже в зрелом возрасте в Москве - как участники Пагуошского движения ученых и как люди внутренне свободные, с открытой и четкой гражданской позицией. В рубежном 2000-м ведущего научного сотрудника ФИАН Льва Феоктистова избрали действительным членом Российской академии наук. Профессор Капица, не получивший формального членства в РАН, был и остается мерилом достоинства в науке и ее моральным авторитетом.

Кто-то из коллег назвал Сергея Петровича Капицу "человеком на все времена". Отмечали его умение разбираться в людях и ценить их по реальным делам, а не каким-то внешним атрибутам. В пример ставили его демократичность в повседневном общении с коллегами и, в то же время, удивительную целеустремленность и волю, когда дело касалось принципиальных вопросов. Все сказанное с полным правом можно отнести и к Льву Петровичу Феоктистову.

Лев Феоктистов, дословно:

- Становится очевидной несостоятельность легенды, активно внедряемой в наши мозги, что разработка новых систем оружия быстрее всего продвигает вперёд фундаментальные и прикладные научные исследования, наиболее эффективно способствует познанию тайн природы и укреплению технологического могущества. История свидетельствует об обратном…

Вопреки распространённому взгляду, военная сфера гораздо больше заимствует из гражданской, чем наоборот. Так, возможность создания ядерного оружия была подготовлена в результате сугубо мирных, отвлечённо академических исследований атомного ядра. Действительно, для каких гражданских целей может пригодиться самолёт с изменяемой геометрией крыла или летящий над поверхностью земли, скрываясь от радаров, со сверхзвуковой скоростью? Или лазерная пушка, расстреливающая цель на расстоянии в тысячу километров?

Наконец, нельзя не остановиться ещё на одном аспекте - моральном. Военизированное государство воспитывает свои технические кадры в духе их незаменимости, оказывает им существенную материальную и моральную поддержку. Вместе с тем круг деятельности человека, занятого в военной промышленности, как правило, неширок, ему трудно перестроиться, а по характеру воспитания - и не хочется. Несмотря на изменившееся время, конверсия идёт с трудом, военно-промышленный комплекс, вследствие своей консервативности, становится оппозиционной силой, достаточно мощной, включающей в себя правительственные круги. Не только в России, но и в США тоже…

Сергей Капица, дословно:

- Люди, которые выдумывают что-то новое, обладают внутренней свободой. Возьмите, к примеру, Игоря Васильевича Курчатова. Ему предлагали разные правительственные и партийные должности, а он до конца дней оставался директором института, который теперь носит его имя. был научным руководителем атомного проекта, а при нем были выдающиеся администраторы - Малышев, потом Славский, который почти 30 лет возглавлял атомное министерство. Они реализовывали решения, которые им предлагали ученые.

Словом, общество устроено не таким простым образом, как это представляется иным бюрократам и умникам. Нельзя думать, что вы можете закрыть весь спорт и оставить одних только чемпионов. Или закрыть все балетные школы и оставить только прим-балерин, без кордебалета.

Академию наук сейчас легко критиковать. Это стало популярным занятием. Я не хочу присоединяться к этому хору, хотя многое мог бы сказать. Сегодня мы должны ценить то хорошее, что в ней есть. И ее коллективный разум не может быть заменен ничем другим...

Для судеб науки в нашей стране совершенно необходим конструктивный диалог ученых как с правительством и миром бизнеса, так и с широкими слоями страны. Это необходимое условие для успеха политики инноваций.