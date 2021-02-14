Силуанов посоветовал, куда вложить деньги с гарантированным доходом

Сохранить средства и получить гарантированный доход можно вложившись в Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н). Об этом сказал глава Минфина Антон Силуанов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

"Для людей министерство финансов выпускает специальные бумаги - облигации федерального займа для населения, они так и называются: ОФЗ-н. Гарантировано то, что сбережения, которые вложены в эти бумаги, будут сохранены", - сказал он.

Силуанов отметил, что сейчас вырос интерес к инвестициям, в том числе в акции. Но вкладываясь в акции, инвестор должен понимать, что может как выиграть, так и проиграть. Именно поэтому, по словам Силуанова, вопрос защиты простых вкладчиков обсуждался у президента России Владимира Путина.

Законопроект, защищающий продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам, был внесен в Госдуму в январе. Предполагается, что с 1 октября 2021 года будет введено обязательное тестирование инвесторов, на предмет вложений в сложные финансовые продукты.