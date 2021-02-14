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14.02.2021 22:05
Рубрика: В мире

США и Южная Корея проведут совместные военные маневры

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Военные США и Южной Кореи договорились провести совместные маневры. Хотя учения пройдут в формате командно-штабных маневров, когда будут задействовано лишь компьютерное моделирование без реального передвижения войск, но высока вероятность, что Пхеньян резко отреагирует и на такого рода действия союзников.

Фото: Ed JONES / AFP
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Регулярные учения войск США и Республики Корея стартуют в этом году со второй недели марта, сообщает naver.com. Маневры будут разбиты на две части и продлятся в общей сложности девять дней. Они будут носить характер командно-штабных маневров, где использоваться будет лишь компьютерное моделирование без реального передвижения войск. В настоящий момент союзники продолжают согласовывать детали предстоящих учений, включая их масштаб, цели, задачи и прочее. В целом же эти учения будут по всем параметрам напоминать то, что США и РК проводили годом ранее.

Как пояснили источники, военные США и Южной Кореи при согласовании деталей учений пытаются учесть самые разные факторы, включая ситуацию с коронавирусом в обеих странах, возможности ответных действий КНДР, необходимость тренировок в рамках процесса передачи военного командования объединенными силами от США Южной Корее и другие.

Политологи же признают, что правительство Южной Кореи оказалось в непростом положении. С одной стороны, учения необходимы с точки зрения соблюдения союзнических обязательств, в целях отработки взаимодействий войск США и РК, укрепления обороноспособности страны, а также получения Сеулом военного командования на объединенными войсками. С другой стороны, правительство Юга всеми силами пытается оживить зашедший в тупик межкорейский диалог и сотрудничество. При этом Север уже дал понять, что он отнюдь не будет рад, если США и РК возобновят крупномасштабные маневры на Корейском полуострове. В этой связи Сеул пытается найти ту формулу учений, которая бы устроила всех - Южную Корею, США и КНДР, что крайне непросто, если вообще возможно.

Фото: EPA
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Насколько можно судить, учения пройдут в весьма сокращенном формате, на что повлиял в том числе и коронавирус. Очевидно, что при любом раскладе Пхеньян вряд ли оставит без внимания маневры союзников, а потому следует ожидать гневных тирад из КНДР, но пока неясно, ограничится ли все лишь устными (хотя подчас и весьма грозными) заявлениями, или Северная Корея использует учения союзников как предлог для нагнетания напряженности. Вполне может быть, что КНДР произведет запуски баллистических ракет или пойдет на иные резкие шаги, решив таким образом прощупать возможную реакцию и подход к проблемам Корейского полуострова новой администрации президента США Джо Байдена.

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