Стайер из Кении Беатрис Чепкоеч побила мировой рекорд в беге на 5 километров

В воскресенье на традиционной трассе вдоль прекрасного морского берега в Монте-Карло 29-летняя кенийка пробежала 5000 метров за 14 минут 43 секунды, улучшив на секунду прежний рекорд мира 2017-го года эфиопки Сифаны Хасан, выступающей сейчас за Нидерланды.

Беатрис Чепкоеч не помешал даже сильный ветер, особенно мешавший бегунам на первых километрах пути. Беатрис вообще везет в Монако. В 2018-м здесь же она установила рекорд мира в стипль-чезе, пробежав 3000 метров с препятствиями за 8 мин. 44, 32 сек.

- Счастлива, потому что не ожидала рекорда, - призналась чемпионка мира-2019 в стипль-чезе журналистам портала Уорлд Атлетикс. - Мешал сильный ветер, но я держалась за задающей темп спортсменкой и все-таки справилась. Когда бежала по закрытому туннелю, ветер стих и мне удалось прибавить темп.

Для сравнения напомним: рекорд России в беге на 5000 метров у женщин был установлен Ольгой Егоровой в довольно далеком 2008-м году и равен 15 мин.10,63 сек.