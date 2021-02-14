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14.02.2021 21:41
Рубрика: В мире

Трое украинских военных подорвались на минах и погибли

Текст: Юрий Чернов

Украинские военнослужащие подорвались на минах, которые ранее установили их же сослуживцы. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

"Во время передвижения трое так называемых десантников забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59-й бригады (ВС Украины)", - цитирует Осадчего РИА Новости. Он также отметил, что у этой группы военнослужащих не было уточненных карт минных полей.

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Осадчий также пояснил, что разведка ЛНР выявила перемещение личного состава боевиков 81-й аэромобильной бригады вооруженных сил Украины на наблюдательный пост в районе населенного пункта Новолуганское. Они, по словам представителя Народной милиции, были отправлены в зону ответственности 59-й бригады для усиления ввиду нехватки личного состава на переднем крае обороны. Осадчий отметил, что один украинский силовик погиб на месте, а двое скончались от ранений.

Ранее ВС Украины сообщили, что трое военнослужащих погибли в это воскресенье при подрыве взрывного устройства у подконтрольного официальному Киеву населенного пункта Новолуганское. По поручению украинского президента расследование гибели трех военных будет проходить под контролем министра обороны Андрея Тарана и главы Генштаба Романа Хомчака.

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