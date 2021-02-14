Усман победил Бернса в главном поединке турнира UFC 258

В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 258. В главном поединке вечера встречались чемпион в полусреднем весе, американец нигерийского происхождения Камару Усман и бразилец Гилберт Бернс.

Усман защитил титул, отправив соперника на пол в третьем раунде, а рефери остановил поединок, зафиксировав технический нокаут.

Для Усмана победа стала 18-й в карьере при одном поражении, на счету Бернса 19 побед и 4 неудачи.

В другом поединке вечера сошлись два представителя США - Келвин Гастелум и победил Йен Хейниш.

По очкам выиграл Гастеллум.