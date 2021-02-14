В Гвинее объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола

Правительство Гвинеи, находящейся на западе Африки, официально объявило 14 февраля о начале эпидемии лихорадки Эбола в стране. Об этом сообщает новостной портал Guinee114.

В декларации, опубликованной правительством Гвинеи, сказано, что после похорон скончавшейся от Эбола медсестры 1 февраля в префектуре Нзерекоре и районе Гуеке обнаружены уже семь человек с симптомами лихорадки Эбола - рвота, диарея, кровотечение. Из семи заболевших трое уже скончались. Известно, что все семь человек принимали участие в похоронах. Также известно, что один из инфицированных проживает в столице страны - Конакри.

Согласно требованиям международных медико-санитарных правил, власти Гвинеи объявили префектуру Нзерекоре и район Гуеке зонами эпидемии.

Теперь все, у кого врачи заподозрят лихорадку Эбола, должны быть изолированы. В регион направится специальная комиссия по расследованию чрезвычайных ситуаций. Также будет ускорена закупка вакцины против Эбола у ВОЗ.

ВОЗ уже заявила 14 февраля, что экстренно задействует имеющиеся ресурсы для помощи Гвинее.

Ранее Гвинея стала одним из центров вспышки Эбола в 2014-16 годах, когда заболевание распространилось на несколько стран, помимо Гвинеи, в том числе в Либерию и Сьерра-Леоне. В ходе эпидемии от Эбола тогда скончались 11,3 тысячи человек при общем числе заболевших 28 тысяч.

Также на днях стало известно, что вспышка Эбола выявлена в Демократической республике Конго (ДРК) - на востоке страны, начиная с 1 февраля, выявлены четверо инфицированных.

Гемморагическая лихорадка Эбола - острое вирусное заболевание, которое очень легко распространяется. Смертность в среднем составляет 50 процентов от числа заболевших. Естественными носителями считаются крыланы (летучие собаки и лисицы). Вирус впервые идентифицирован в ДРК (тогда Заир) в 1976 году.

Россия разработала вакцину и ряд лекарств против лихорадки Эбола. Также вакцины от нее созданы в США и Европе.