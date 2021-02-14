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14.02.2021 03:47
Рубрика: В мире

В Гвинее впервые с 2016 года зарегистрированы смерти от Эболы

В Гвинее впервые с 2016 года четыре человека стали жертвами лихорадки Эбола в результате новой вспышки в Западной Африке. Об этом сообщает агентство France-Presse, ссылаясь на министра здравоохранения страны Реми Ламаха. "Уже выявлено четыре летальных случая от геморрагической лихорадки Эбола в юго-восточной провинции Нзерекоре", - заявил министр.

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Позже генеральный директор ВОЗ Тедрос Андханом Гебрейесус сообщил, что организации известно о двух предполагаемых случаях Эболы в столице Гвинеи городе Конакри. Сейчас проводятся подтверждающие тестирования, пишет РИА Новости.

Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. У инфицированного человека наблюдаются сильный озноб и высокая температура, судороги, тошнота и рвота, кровотечение. В 60-90 процентах случаев болезнь заканчивается смертью.

В мире Африка Гвинея Эпидемия лихорадки Эбола

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