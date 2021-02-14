В Японии число пострадавших при землетрясении превысило 100 человек

В Японии более ста человек получили травмы различной степени тяжести в результате землетрясения, передает агентство Kyodo. В основном речь идет о жителях префектур Фукусима и Мияги на северо-востоке страны, где была зарегистрирована сейсмическая активность магнитудой 7.3. Помимо этого, к врачам с жалобами обратились люди из других регионов, в том числе префектур Ибараки, Тотиги, Сайтама и Тиба.

Несмотря на существенную силу подземных толчков, больших разрушений в стране не зафиксировано. В некоторых районах островного государства есть перебои с электро- и водоснабжением. В некоторых местах организованы пункты раздачи питьевой воды.

Местное телевидение транслирует кадры из временных убежищ, куда вчера ночью вынуждены были прибыть некоторые японцы. Их размещение там осложняется необходимостью соблюдения строгих санитарных норм на фоне пандемии коронавируса. В этой связи в спортзалах школ, которые зачастую в Японии выполняют роль эвакопунктов, для людей прямо на полу установили специальные палатки. Это способствует соблюдению людьми социальной дистанции.