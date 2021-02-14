В японском правительстве министр по региональному развитию будет также отвечать и за проблемы одиноких жителей. Такое решение принял премьер Ёсихидэ Суга на фоне обострения социальных сложностей из-за пандемии коронавируса, сообщает газета "Никкэй симбун".

Японские власти усилят меры по борьбе с проблемой одиночества, которая стала еще более актуальной с началом распространения инфекции на японском архипелаге. Изоляция ограничивает контакты людей, заставляет терять их устоявшиеся связи. Япония - не первая страна, где появился министр одиночества. Аналогичная должность была введена в 2018 году в Британии. Местные власти уже тогда понимали, как сильно чувство покинутости сказывается на здоровье общества: по данным правительства, три четверти опрошенных врачей-терапевтов рассказали, что в день встречают от одного до пяти человек, страдающих от одиночества. А оно, в свою очередь, тянет за собой серьезные проблемы со здоровьем: начиная от сердечных заболеваний и заканчивая болезнью Альцгеймера.

Справка "РГ"

Необычные министерства встречаются и в других странах. В Индии существует министерство АЙУСГ - аюрведы, йоги, унани, сиддхи и гомеопатии. Сразу в некоторых странах мира существуют министерства счастья. Одним из первых оно появилось в Бутане - небольшом государстве в Гималаях. Здешние власти даже вместо привычного всему миру ВВП измеряют ВНС - показатель валового национального счастья. Аналогичное ведомство существует также в Объединенных Арабских Эмиратах. С 2016 года в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) существует Отдел по координации планетарной обороны. Главными задачами отдела являются выявление астероидов и других объектов, которые грозят столкнуться с Землей, а также подготовка к принятию мер, необходимых для отражения таких угроз.