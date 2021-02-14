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14.02.2021 14:14
Рубрика: В мире

В Каталонии проходят пятые за 10 лет парламентские выборы

Текст: Юрий Когалов
В Каталонии в воскресенье проходят внеочередные выборы. По их итогам решится, каким путем будет следовать регион в ближайшие годы. Фактически 14 февраля открывается новая страница истории. Партийные списки всех политических сил, принимающих участие в выборах, возглавляют новые лица.

Согласно последним опросам, социалисты являются явными фаворитами, за них могут отдать свои голоса до 30 процентов избирателей, однако этого недостаточно, чтобы самостоятельно сформировать региональное правительство. Как отмечают местные СМИ, будущее автономии будет зависеть от позиции, которую займут Левые республиканцы Каталонии. Эта партия также является одним из фаворитов, ее поддерживают свыше 20 процентов жителей региона.

Республиканцы могут как продолжить линию на отделение Каталонии от Испании, так и поддержать социалистов, которые в настоящее время правят в королевстве. Вероятность того, что будет реализован второй вариант, несколько понизилась после того, как экс-министра здравоохранения Сальвадора Илью, отказавшегося от своего кресла ради участия в выборах, заподозрили в том, что он тайно привился от коронавируса. В итоге каталонские националисты подписали соглашение, что не будут поддерживать социалистов, если те одержат победу по итогам голосования. Однако с учетом всех возникших с последние годы разногласий в рядах националистов Левые республиканцы Каталонии все же могут вернуться к вопросу о союзе с социалистами. По мнению экспертов, все зависит от того, какую поддержку получит партия "Вместе за Каталонию", замыкающая тройку фаворитов. Ее лидером является скрывающийся в Бельгии экс-глава Женералитата Карлес Пучдемон. Если эта политическая сила уступит Левым республиканцам Каталонии, это будет означать отход от наиболее радикальных путей создания из региона независимого государства.

В Косово начались выборы в парламент

Впрочем, кто именно возглавит Женералитат, будет решаться только после того, как будет сформирован парламент. Кстати, после выборов в декабре 2017 года этот процесс растянулся на полгода. Тогда, несмотря на победу партии "Граждане", большинство в законодательном органе сохранили националисты, но и они долго не могли согласовать устраивающую всех кандидатуру.

Сегодня же исход выборов зависит от явки. Эксперты опасаются, что не будет высокой из-за пандемии коронавируса. В первые часы после открытия избирательных участков выстроились длинные очереди, но это было обусловлено не большим числом желающих проголосовать а необходимостью соблюдать безопасную дистанцию. В Барселоне на утреннюю явку также повлияла дождливая погода.

Интересно, что день голосования был разделен на три части. С 9 до 12 часов было выделено время для представителей групп риска, в первую очередь, стариков. С 12.00 до 19.00 двери избирательных участков открыты для всех остальных. А в последний час работы поучаствовать в выборах могут люди, которые должны сидеть на карантине из-за подозрений на коронавирус.

Стоит отметить, что около 285 тысяч человек проголосовали заранее по почте. Это в 3,5 раза больше, чем было в 2017 году.

14 февраля в Каталонии проходят уже пятые за последние 10 лет парламентские выборы. Необходимость их проведения возникла после того, как Верховный суд Испании отстранил главу Женералитата Кима Торру от власти, а парламент автономии не смог найти ему замену. Дело в том, что в 2019 году он проигнорировал требование ЦИК Испании убрать символику националистов с госучреждений. Это решение в итоге стоило ему кресла главы правительства региона.

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