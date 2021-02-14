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14.02.2021 13:12
Рубрика: В мире

В Киргизии впервые за четыре месяца выявили менее 40 новых случаев COVID-19

Текст: Артем Петров (Бишкек)

В Киргизии за прошедшие сутки выявили 34 новых случая COVID-19. По данным Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, это наименьший показатель за последние четыре месяца.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По информации штаба, новых заболевших нет в Таласской, Джалал-Абадской, Баткенской областях и городе Оше, а в столице КР зарегистрировано всего 19 заразившихся.

В данный момент лечение от коронавируса в республике получают 845 человек (424 - в больницах), из которых 143 находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. От осложнений, вызванных COVID-19, ежесуточно умирает от 1 до 3-х человек.

Всего, начиная с марта 2020-го, в Киргизии зарегистрировано 85457 случаев внебольничной пневмонии и коронавируса, выздоровели 82253 заболевших.

По данным министерства здравоохранения КР, в 2020-м в республике, по сравнению с 2019-м, в 2,2 раза выросло число умерших от пневмонии.

В мире экс-СССР Киргизия Пандемия коронавируса COVID-19

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