В Киргизии впервые за четыре месяца выявили менее 40 новых случаев COVID-19

В Киргизии за прошедшие сутки выявили 34 новых случая COVID-19. По данным Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, это наименьший показатель за последние четыре месяца.

По информации штаба, новых заболевших нет в Таласской, Джалал-Абадской, Баткенской областях и городе Оше, а в столице КР зарегистрировано всего 19 заразившихся.

В данный момент лечение от коронавируса в республике получают 845 человек (424 - в больницах), из которых 143 находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. От осложнений, вызванных COVID-19, ежесуточно умирает от 1 до 3-х человек.

Всего, начиная с марта 2020-го, в Киргизии зарегистрировано 85457 случаев внебольничной пневмонии и коронавируса, выздоровели 82253 заболевших.

По данным министерства здравоохранения КР, в 2020-м в республике, по сравнению с 2019-м, в 2,2 раза выросло число умерших от пневмонии.