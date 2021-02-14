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14.02.2021 10:07
Рубрика: В мире

В Косово начались выборы в парламент

Текст: Владимир Шилов (Сараево)

В самопровозглашенном Косове в воскресенье начались внеочередные парламентские выборы. По всему краю работают более 2 тысяч избирательных участков. Проголосовать можно до 19:00 по местному времени (21:00 мск).

Фото: Пресс-служба Центра РГО в Сербии.
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За места в законодательном органе власти борются несколько десятков политических партий. По данных местных социологов, фаворитом избирательной кампании является крайне правое движение "Самоопределение" экс-премьера Альбина Курти. За нее готов проголосовать каждый второй житель. На втором месте "Демократическая партия Косово" экс-президента Хашима Тачи. В числе лидеров также "Демократический союз Косово" нынешнего премьера Авдулаха Хоти.

Как ожидается, ЦИК объявит предварительные результаты голосования уже в ночь на понедельник. Мандат на формирование правительства получит партия, набравшая на выборах наибольшее количество голосов.

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