В Минобороны РФ сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии

Боевики незаконных вооруженных формирований готовят провокацию в идлибской зоне деэскалации конфликта в Сирии, чтобы затем обвинить правительственные силы страны в ударах по населенным пунктам. Об этом заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вячеслав Сытник.

В частности, по его словам, которые приводит ТАСС, военные зафиксировали повышенную активность террористов в районе населенного пункта Фуаа. Там же появилась группа активистов организации "Белые каски" с оборудованием для видеосъемки.