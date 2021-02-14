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14.02.2021 23:42
Рубрика: Власть

В Минобороны РФ сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии

Боевики незаконных вооруженных формирований готовят провокацию в идлибской зоне деэскалации конфликта в Сирии, чтобы затем обвинить правительственные силы страны в ударах по населенным пунктам. Об этом заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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В частности, по его словам, которые приводит ТАСС, военные зафиксировали повышенную активность террористов в районе населенного пункта Фуаа. Там же появилась группа активистов организации "Белые каски" с оборудованием для видеосъемки.

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