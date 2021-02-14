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14.02.2021 21:53
Рубрика: Общество

Ищем воспитателя

Недопустимо вовлекать школьников в незаконные акции
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8382)
В 10 регионах появятся советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Их работа не будет связана с идеологией. Но использование детей в каких-то интересах недопустимо. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов рассказал в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на "Россия 1".

"Кто такая дополнительная фигура, которая с 1 марта появляется в 10 регионах - "помощник по воспитательной работе"? Это как завуч, который курировал комитет комсомола?" - спросил телеведущий Сергей Брилев.

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"Не совсем так, - ответил Сергей Кравцов. - Это молодой человек, выпускник педагогического вуза, который говорит со школьниками на одном языке и организует внеучебную деятельность: спортивные мероприятия, походы в театр, музеи, общение. Мы организовали конкурс совместно с Российским движением школьников, идет отбор. Его ведут сотрудники "Артека".

"Ну то есть не идеология?" - уточнил Сергей Брилев.

"Нет, именно организация внеучебной деятельности", - подчеркнул министр просвещения.

"И без экивоков в сторону появления школьников сейчас на уличных делах?" - спросил Сергей Брилев.

"Это давно было принято решение. Но я еще раз подчеркиваю и неоднократно об этом говорил: недопустимо вовлечение школьников, использование в каких-то интересах", - заявил Сергей Кравцов.

5000 заявок подано на конкурс по отбору советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями

Ранее Минпросвещения и Российское движение школьников запустили конкурс "Навигаторы детства" для отбора советников директора школы по воспитанию в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областей, Севастополя и Ставропольского края.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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