"Кто такая дополнительная фигура, которая с 1 марта появляется в 10 регионах - "помощник по воспитательной работе"? Это как завуч, который курировал комитет комсомола?" - спросил телеведущий Сергей Брилев.

"Не совсем так, - ответил Сергей Кравцов. - Это молодой человек, выпускник педагогического вуза, который говорит со школьниками на одном языке и организует внеучебную деятельность: спортивные мероприятия, походы в театр, музеи, общение. Мы организовали конкурс совместно с Российским движением школьников, идет отбор. Его ведут сотрудники "Артека".

"Ну то есть не идеология?" - уточнил Сергей Брилев.

"Нет, именно организация внеучебной деятельности", - подчеркнул министр просвещения.

"И без экивоков в сторону появления школьников сейчас на уличных делах?" - спросил Сергей Брилев.

"Это давно было принято решение. Но я еще раз подчеркиваю и неоднократно об этом говорил: недопустимо вовлечение школьников, использование в каких-то интересах", - заявил Сергей Кравцов.

5000 заявок подано на конкурс по отбору советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями

Ранее Минпросвещения и Российское движение школьников запустили конкурс "Навигаторы детства" для отбора советников директора школы по воспитанию в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областей, Севастополя и Ставропольского края.