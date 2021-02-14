В Москве врачи омолодили мужчину на десятки лет

Житель столицы благодаря врачам больницы имени Виноградова стал выглядеть моложе на десятки лет. Как сообщает агентство "Москва", медики избавили 24-летнего парня от сильнейшей аллергии, из-за которой он казался гораздо старше.

Долгое время у пациента были множественные высыпания на коже. Именно это делало его старше на десятки лет. После обследования ему назначили электрофорез - этот метод объединяет воздействие на организм постоянного электрического тока и одновременное введение лекарств.

"Оптимальный курс был определен в количестве 10 процедур. Уже после четвертого сеанса у молодого человека значительно улучшилось состояние кожи. Это позволило ему обрести надежду на избавление от накопившихся комплексов", - отметили в департаменте.

После лечения молодой человек нашел свою любовь и женился. А легкие приступы аллергии он теперь свободно купирует обычными антигистаминными средствами.