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14.02.2021 14:05
Рубрика: Общество

В Москве врачи омолодили мужчину на десятки лет

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Житель столицы благодаря врачам больницы имени Виноградова стал выглядеть моложе на десятки лет. Как сообщает агентство "Москва", медики избавили 24-летнего парня от сильнейшей аллергии, из-за которой он казался гораздо старше.

Фото: iStock
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Долгое время у пациента были множественные высыпания на коже. Именно это делало его старше на десятки лет. После обследования ему назначили электрофорез - этот метод объединяет воздействие на организм постоянного электрического тока и одновременное введение лекарств.

"Оптимальный курс был определен в количестве 10 процедур. Уже после четвертого сеанса у молодого человека значительно улучшилось состояние кожи. Это позволило ему обрести надежду на избавление от накопившихся комплексов", - отметили в департаменте.

После лечения молодой человек нашел свою любовь и женился. А легкие приступы аллергии он теперь свободно купирует обычными антигистаминными средствами.

Общество Здоровье

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