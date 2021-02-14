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14.02.2021 11:56
Рубрика: В мире

В Перу опять сменился министр здравоохранения

Текст: Юрий Когалов

В Перу в очередной раз поменялся министр здравоохранения. Оскар Угарте стал уже пятым, кто возглавил это ведомство за последние 11 месяцев, с начала объявления пандемии коронавируса в стране. В субботу он был приведен к присяге временно исполняющим обязанности президента республики Франсиско Сагасти.

Фото: AP
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Во главе минздрава Угарте сменил Пилар Маццетти, которая была вынуждена подать в отставку на фоне скандала, разразившегося в связи с вакцинацией от коронавируса предыдущего президента страны Мартина Вискарры. Как стало известно местным СМИ, ему сделали прививку еще в октябре, за несколько месяцев до того, как в стране официально стартовала кампания по вакцинации населения. Произошло это лишь 10 февраля, временный президент Сагасти стал первым, кто официально привился в Перу.

В тот же день в газетах появилась информация, что Вискарра получил вакцину еще четыре месяца назад. Как заявил сам бывший президент, он принимал участие в испытаниях китайской вакцины. Тем не менее оппозиционные силы в парламенте, который ранее добились его смещения, начали подготовку к объявлению вотума недоверия Маццетти. Она не стала дожидаться исхода голосовании и 11 февраля подала в отставку. На следующий день об этом стало известно СМИ. А уже в субботу ведомство возглавил Угарте. "Когда возникает кризисная ситуация, вы пытаетесь привлечь опытного игрока", - объяснил свой выбор Сагасти. Дело в том, что Угарте уже занимал эту должность в 2008-2011 годах.

Стоит отметить, что он вновь попал в правительство в сложный период: Перу переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно выявляется до 10 тысяч новых случаев заражения. Всего с начала пандемии COVID-19 переболели 1,2 миллиона человек, 43 тысячи скончались от осложнений. В стране отмечается нехватка медицинского кислорода.

Мацетти, которую сменил Угарте, продержалась в должности министра здравоохранения семь месяцев - с июля 2020 по февраль 2021 (исключая несколько дней в ноябре, когда президентом Перу был Мануэль Мерино, назначивший на этот пост Абеля Салинаса). Ее предшественники Элизабет Хиностроза и Виктор Самора - только по четыре месяца. Кстати, сама Мацетти и прежде была предшественницей Угарте: она возглавляла минздрав в 2004-2006 годах, а Угарте в 2008-2011 годах.

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