В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7.3. Больше всего от подземных толчков пострадали префектуры Фукусима и Мияги на северо-востоке страны. Травмы различной степени тяжести на территории девяти регионов получили более 150 человек Несмотря на внушительное количество обратившихся в больницы за медицинской помощью, к счастью, обошлось без жертв.

В результате стихии в некоторых районах архипелага было нарушено электро- и водоснабжение домохозяйств, местами приостановлено движение скоростных поездов и автомобильного транспорта. Местное телевидение показало кадры из продуктовых магазинов со сломанными прилавками и разбросанными товарами, которые попадали на пол от землетрясения.

Премьер Японии Ёсихидэ Суга, несмотря на поздний час, в экстренном порядке вернулся на рабочее место для координации сбора и анализа информации о произошедшем. В администрации главы правительства был создан кризисный штаб. Подразделения национальных Сил самообороны задействованы в ликвидации последствий стихии. Японские власти оперативно проинформировали население об отсутствии угрозы возникновения цунами, а также нештатных ситуаций на всех атомных объектах. Позже выяснилось, что небольшой объем воды расплескался из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива на пятом и шестом реакторах АЭС "Фукусима-1" и первом реакторе АЭС "Фукусима-2". Впрочем, это не привело к изменению радиационного фона на станциях.

Некоторым японцам пришлось в срочном порядке покинуть свои дома и укрыться в эвакопунктах. Обычно для таких целей используются спортзалы местных учебных заведений. Сложность заключалась в том, что на этот раз размещением людей пришлось заниматься при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер из-за пандемии коронавируса.