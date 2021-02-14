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14.02.2021 03:00
Рубрика: Экономика

В Роструде напомнили о шестидневной рабочей неделе

Текст: Ольга Игнатова
Следующая рабочая неделя станет самой длинной в году.

Как напомнили "Российской газете" в Роструде, с 15 по 20 февраля будет единственная в нынешнем году шестидневная рабочая неделя. Поработать придется в субботу - 20 февраля. Зато затем будет три выходных - с 21 по 23 февраля включительно.

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А затем - с 24 по 26 февраля - будем трудиться. Соответственно, послепраздничная рабочая неделя будет трехдневной.

Следующие длинные выходные ждут россиян в марте. Как отмечают в Роструде, Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до 4 дней.

В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Летом россиян ожидает всего одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, 12 июня. Праздник выпадает на субботу, и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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В начале ноябре россиян ждет трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. "Таким образом в первую ноябрьскую неделю на работу выходим с 1 по 3 ноября, а отдыхаем с 4 по 7 ноября",- пояснили в Роструде.

Последняя рабочая неделя нынешнего года завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря официально объявлено выходным.

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