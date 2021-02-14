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14.02.2021 04:29
Рубрика: В мире

В Словении три человека погибли в результате схода двух лавин

Две лавины сошли в области горных массивов Камникско-Савиньские Альпы в Словении. В результате три человека погибли, еще трое получили травмы.

Четыре человека погибли при сходе лавины в американском штате Юта

По данным службы по защите населения и оказания помощи при стихийных бедствиях, первая лавина сошла с горы Сторжич в субботу в 12.40 мск. От полученных травм на месте скончались два альпиниста, двое выживших обратились за помощью в экстренные службы, пишет РИА Новости.

Сход второй лавины произошел спустя около трех часов, уже во время спасательной операции. В результате погиб третий альпинист, еще один получил тяжелые травмы. Пострадали также двое спасателей.

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