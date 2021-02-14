В Тибете робот на базе 5G провел дистанционную диагностику заболевания

Китайские медики начали использовать технологию 5G для дистанционной диагностики пациентов в труднодоступных местностях. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Так, врачи народной больницы Тибетского автономного района в Лхасе с помощью робота провели ультразвуковое диагностирование пациентки, находящейся на расстоянии более 400 километров в городе Нагчу.

Заместитель директора Народной больницы Тибетского автономного района Чэнь Ху пояснил, что использование робота позволило избежать перевода пациентки в больницу более высокого уровня, тем самым сократив время диагностики с 2 дней до 10 минут. Временной фактор в данном случае играл колоссальную роль, поскольку женщина страдала опасной послеродовой водянкой.

С учетом большой территории и географических особенностей страны правительство Китая продолжает развивать телемедицину, чтобы обеспечить жителям отдаленных районов с ограниченными медицинскими ресурсами доступ к более качественным медицинским услугам. Цифровые технологии, помимо прочего, сыграли важную роль в борьбе с COVID-19, продемонстрировав огромный потенциал их применения в сфере здравоохранения.

Власти также не забывают и о развитии традиционной китайской медицины (ТКМ). В этом направлении основной упор сделан на подготовку высококвалифицированных кадров. Канцелярия Госсовета КНР издала особый циркуляр, предусматривающий разработку учебных программ с упором на дисциплины ТКМ для специализированных колледжей и университетов, а также запуск около 100 первоклассных профильных программ бакалавриата. Кроме того, предполагаются различные проекты по созданию исследовательских платформ, повышению качества медицинского сырья и т.д. При этом поставлена главная задача - в течение 5-10 лет подготовить в сфере ТКМ около 100 тысяч специалистов, чтобы ускорить развитие этого медицинского направления.