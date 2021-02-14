Владимир Путин сделал важные заявления на встрече с главными редакторами

Политика сдерживания

"Россия становится сильнее, и тем активнее ее пытаются сдерживать", - заявил президент. "Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать - все, тогда началась сразу политика сдерживания", - сказал он. "И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания", - подчеркнул Путин.

Для сдерживания России используют жаждущих власти людей. Оппоненты или потенциальные противники испокон веков опирались на очень амбициозных, жаждущих власти людей и всегда их использовали - в своих интересах, сказал Путин. "Здесь ничего нового мы не видим... Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти очевидны. И все это просто самым активным образом используется", - оценил он.

Президент отметил и рост влияния России на постсоветском пространстве. "И это тоже будет то, от чего нас будут оттаскивать. И этих людей, безусловно, будут использовать для этих же самых целей", - предостерег он.

"Мы что, забыли, как в конце 80-х годов резали наши лодки, наши самолеты и ракеты средней дальности? После того, как их начали уничтожать, главный конструктор покончил жизнь самоубийством", - напомнил Путин. "В рамках общих разговоров о снижении напряженности в мире, уверен, что от этих людей потребуют и таких решений", - заключил он.

Ответственность за страну

Успехи России раздражают оппонентов. "С учетом того, что наши ученые изобрели вакцину, это не единственное достижение, у нас много достижений, и это начинает уже раздражать... отсюда появляется политика сдерживания, в том числе и в экономике", - подчеркнул Путин и рассказал об отношении Запада к нашим прорывам. Так, сперва о новых современных видах оружия, которые появились в России, там думали как о фейке, а теперь считают, что нужно их включать в переговоры о сдерживании гонки вооружений.

Речь на встрече шла и о судьбе самопровозглашенных республик. "У меня перед глазами некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети на Донбассе", - сказал президент. "Но на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, нужно подумать о последствиях любого нашего шага", - заявил Путин. "Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что", - заверил он.

Пандемия - повод для акций

"По поводу того, что люди выходили на протесты, в том числе и не из-за этого фигуранта. Да, наверное, вы правы, так и есть", - заявил Путин. Но ведь и "фигуранта" этого тоже используют именно сейчас, когда во всех странах, в том числе и в России, у людей возникает усталость, накопленное раздражение, недовольство, в том числе и уровнем своих доходов.

"Что ни говори: пандемия, не пандемия, вот хуже стали жить... Кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уж ничего не поделаешь... И, конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в самих Штатах всякие противоборствующие силы. И у нас этим тоже пытаются воспользоваться - и воспользовались... На это и расчет", - пояснил президент.

"Сначала был расчет на то, что мы совсем не сможем ничего сделать с этим коронавирусом.. . Исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак и мы ничего не сможем сделать. Но мы смогли. И лучше, чем другие страны", - подчеркнул президент.

"Но тем не менее раздражение накапливается, проблем много, денег не хватает ... Поэтому понять можно людей", - сказал Путин, добавив, что власть должна набраться терпения, не заливать деньгами проблемы, а работать на регулярной основе - исходя из здравого смысла и экономической целесообразности.

Люди оценивают свою жизнь не по тому, что было вчера или 10 лет назад, а по тому, что хочется, чтобы было завтра, считает президент. Власть должна понимать это и ускорять темпы развития - что и будет сделано в рамках нацпроектов.

В качестве доказательства успешной борьбы с коронавирусом Путин привел самый объективный показатель - количество заболевших на сто тысяч населения. В России 12 человек, на Западе - до сих пор 45. Средств индивидуальной защиты в нашей стране производится в 20 раз больше, чем в начале эпидемии. "Мобилизация всей системы здравоохранения, промышленности оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах. Там вообще просто развал такой", - оценил президент.

Зерно и нефть

"Мы гордимся аграриями, они добились выдающихся результатов", - заявил президент и напомнил, что в этом есть заслуга и власти, ведь все это было сделано в том числе при прямой поддержке государства. Причем помощь была даже тогда, когда Путину говорили, что все это "в черную дыру", все напрасно. Это наряду с вакциной тоже такое направление, где Россия осуществила прорыв, заявил он.

Президент считает неправильным субсидировать экспорт зерна при росте цен на мировом рынке. Он провел параллели с нефтью. "Цены на мировом рынке выросли, нефтяники мне говорят: "Мы должны внутри продавать по таким же ценам, потому что у нас убытки". Какие убытки? Недополученная сверхприбыль - да, убытки-то здесь при чем?" - заметил он.

Я верю в пассионарность, в теорию пассионарности... Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития

Интернет без монополий

Россия создает свои альтернативы зарубежным интернет-гигантам, и когда они поймут, что у них нет монополии, станут по-другому себя вести. "Мы не будем ничего сворачивать до тех пор, пока у нас не будет своего", - заверил Путин. И меры будут приниматься исходя из конкретных ситуаций.

"У меня, например, нет желания там что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы", - подчеркнул президент.

Код патриотизма

Путин верит в теорию пассионарности. "Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития", - убежден президент. "Чувство патриотизма, любви к Родине, Отечеству - сердцевина нашего будущего", - заявил он. "Потому что, если не любить свое Отечество, относиться к этому наплевательски, пренебрежительно, плевать на свою историю, на своих стариков, в которых мы отражаемся на самом деле, уничижать их и их достижения, это значит не верить и в будущее. А оно, я абсолютно в этом убежден, есть", - сказал Путин.

В отличие от других старых или быстро стареющих наций "мы достаточно молодая нация", заявил президент. "У нас бесконечный генетический код. Он основан на смешении кровей". И важно сохранять межнациональное и межконфессиональное единство, уважая каждого. "Чтобы каждый, кто здесь проживает, чувствовал, что это его Родина, даже будучи представителем самого малого народа. Поэтому все это можно объединить одним словом - патриотизм", - заключил Путин.