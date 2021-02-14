Во Франции заявили о геополитической победе России

Благодаря вакцине от коронавируса "Спутник V" Россия одерживает геополитическую победу. Об этом заявил французский политолог Паскаль Бонифас в интервью изданию Ouest-France.

По его словам, поиски вакцины от коронавируса и проблемы с ее распределением привели к появлению "вакцинной дипломатии", в которой западные страны показали себя не лучшим образом, пишет РИА Новости. Когда российский президент Владимир Путин представлял свою вакцину, было много насмешек, а название "Спутник" производило впечатление, будто "вернулся Советский Союз и его напыщенная стратегия". "Но эта вакцина работает", - подчеркнул Бонифас.

"Спутник V" вошел в топ-3 вакцин по количеству одобрений по всему миру, сегодня она зарегистрирована уже в 26 странах, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. На днях ее официально одобрили Черногория, а также Сент-Винсент и Гренадин. Вакцина "Спутник V" одобрена также государствами в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, Африке, Азии и Северной Америке.