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14.02.2021 09:35
Рубрика: Общество

Врач назвала оптимальное количество чашек кофе в день

Текст: Михаил Русин
Специалисты рекомендуют не злоупотреблять кофе. Как отмечает врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова, излишнее количество кофе может привести к истощению нервной системы.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В беседе с RT эксперт порекомендовала употреблять не больше двух чашек этого напитка в день с точки зрения психовозбуждающего эффекта. Две чашки, по ее мнению, не принесут вреда. Однако употребление кофе все же желательно ограничить детям и беременным женщинам. А гипертоникам лучше пить не больше одной чашки кофе в день, причем при условии отсутствия ожирения и диабета.

Фото: pixabay.com
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"Идеальным с точки зрения гастроэнтерологии является употребление кофе во время приемов пищи. Чисто ритуальным моментом для многих является кофе на завтрак. Ошибка может быть в том, если это просто пустой кофе без всего", - подчеркивает врач.

Однако если пить кофе с полноценным завтраком, вреда для желудочно-кишечного тракта практически не будет.

Вторую чашку кофе можно выпить в период после обеда и до ужина, когда у человека снижается работоспособность. Но тоже при одном условии.

"Если есть перекус, соответствующий полднику, то это то время, когда можно подключить вторую чашку за день. Главное, чтобы кофе во второй прием был в рамках небольшого перекуса, тогда не будет изжоги… ", - говорит Нурия Дианова.

Также эксперт считает, что многих бодрит именно вкус и аромат качественного зернового кофе. Но чтобы сохранить этот эффект, сваренный кофе нужно пить сразу, а не оставлять на длительное время. Кофе усиливает частоту сердцебиения, тонизирует и повышает работоспособность, но его лучше не пить уже за шесть часов до сна.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.

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