Встреча Мишустина с руководством Совфеда намечена на 24 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Совет Федерации и провести встречу с руководством палаты 24 февраля. Об этом сообщил РИА Новости Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Пока планируется, что встреча председателя правительства РФ с руководством Совфеда состоится 24 февраля в здании Совета Федерации" - приводит агентство слова сенатора. "Ожидается, что с председателем правительства к законодателям придут и вице-премьеры", - добавил он.

Тимченко также сообщил, что темами встречи могут стать планы законодательной деятельности Совфеда на весеннюю сессию, задачи, поставленные президентом РФ по развитию экономики, реализация нацпроектов, проблемные вопросы в развитии регионов.

Отметим, премьер-министр РФ регулярно встречается с руководством Совета Федерации. Предыдущая встреча состоялась в конце февраля 2020 года в доме правительства.