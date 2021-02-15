13 премьер недели на ТВ и в Сети с 15 по 21 февраля

Мы рассказываем о 13 премьерах недели на ТВ и в Сети, которые состоятся с 15 по 21 февраля.

1. Сериал "Оптимисты", второй сезон. На "России 1" в рубрике "Русская серия", с 15 февраля в 21:20. Режиссёр: Алексей Попогребский. Время действия - 1961 год. Во время служебного задания в Нью-Йорке звезда советской разведки Дмитрий Нестеров (Сергей Безруков) влюбляется в американку русского происхождения Алекс Брэдли (Елизавета Боярская). Но Нестерову необходимо срочно вернуться на Родину. Отставного разведчика определяют в аналитическую группу МИД и поручают наладить отношения с иностранной прессой. В это же время в Москву приезжает Алекс с мужем Филиппом, известным американским журналистом (Один Байрон). Встретившись после долгой разлуки, Нестеров и Алекс не могут сопротивляться чувствам. Влюблённые ещё и сами не догадываются, что от их отношений зависит судьба всего мира. Действие новых "Оптимистов" происходит на Кубе, в Турции, США, Германии и в России - в Москве и в Балтийске. К проекту привлечены иностранные артисты - например, роль Че Гевары исполняет известный испанский актер Андреас Муньос.

2. Сериал "За час до рассвета". На платформах more tv, Кинопоиск HD и Wink, с 16 февраля. Криминальный ретро-детектив режиссера Игоря Зайцева ("Есенин", "Великая", "Диверсант 2. Конец войны"). В главных ролях - Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Алена Михайлова, Агния Дитковските, Артур Ваха и Максим Белбородов. Сериал состоит из 16 эпизодов, которые будут выходить на платформах каждый вторник в подписке. По сюжету - в 1946 году лейтенант Денис Журавлёв возвращается к мирной жизни и устраивается служить в милицию. Его начальник сам Сатана. Так прозвали майора Шумейко - человека с непростым характером. Журавлёв как раз вовремя: ему предстоит разобраться с орудующей в городе бандой преступника по кличке Клещ. Очень скоро он поймёт, что война в мирное время ещё запутаннее той, что недавно закончилась...

3. Сериал "Нагиев на каникулах". Мультимедийный сервис Okko, с 16 февраля. Сериал режиссера Сарика Андреасяна - продолжение двух сезонов успешного проекта "Нагиев на карантине", который лидировал по количеству просмотров на сервисе не только во время премьеры, но и по итогам всего 2020 года. Новый комедийный сериал о жизни Дмитрия Нагиева, состоит из 10 эпизодов продолжительностью около 20 минут. Сериал интерактивный. Версия "Нагиева на каникулах" позволит пользователям Okko решить судьбу главного героя, выбирая его действия в той или иной ситуации. Перед очередным сюжетным поворотом пользователь нажимает на одну из кнопок выбора действия на экране, определяющих дальнейшие поведение персонажей. Чтобы это было возможно, съемочная команда проекта заранее записывала разные варианты развития событий. Зрителю придется не только наблюдать за героем Дмитрия Нагиева, но и направлять его.

4. Документальный сериал "Врачи". На ТВ-3, 15 февраля, в 18:30. В основе сериала - редкие и необычные случаи из медицинской практики, способные впечатлить даже доктора Хауса. "Врачи" покажут, с какими загадками сталкиваются на пути к верному диагнозу медики, и чем реальные операции отличаются от тех, что обычно показывают в кино и сериалах. В премьерном выпуске 15 февраля - рассказ о 10-летнем Никите Бодаке, которого 5 сентября 2012 года на железнодорожных путях возле подмосковной станции Апрелевка сбила электричка... Также покажут уникальную историю 38-летней Евгении Батуриной - один из примерно десяти известных в мире случаев внематочной беременности, результаты которых можно признать успешными.

Кадр из документального сериала "Врачи" Фото: Предоставлено ТВ-3

5. Британский документальный фильм "История джаз-клуба Ронни Скотта" (Ronnie's). На Первом канале, 20 февраля в 00.20. 30 октября 1959 года в подвале на улице Джеррард, 39 в лондонском районе Сохо открылся клуб, навсегда изменивший музыкальную сцену Британии. Джаз-клуб величайшего тенор-саксофониста Ронни Скотта - Ronnie Scott's Jazz Club - один из известнейших и почтеннейших джаз-клубов мира. Фильм режиссера Оливера Мюррея рассказывает историю этого легендарного места.

Кадр из документального фильма "История джаз-клуба Ронни Скотта" (Ronnie's). Фото: Первый канал

6. Документальный фильм "Актерские драмы. Вечно вторые". "ТВ Центр", 18 февраля, 23:05. Зрители валом валили в кинотеатры ради пары эпизодов с участием любимых артистов, поскольку точно знали, что ничего не изменится. Николай Парфенов всегда будет правильным, но забавным занудой... Михаил Кокшенов - вечный рубаха-парень, Иванушка-Дурачок, неспособный на что-то серьезное. Семен Фарада - простоватый недотепа и душа компании. Борис Новиков - любитель выпить, желчный мужичок, у которого в жизни все схвачено. Николай Трофимов - милый, добродушный, пухлый дядюшка. Они отдавали себе отчет в том, что амплуа комиков второго плана гарантирует зрительские симпатии, но не дает шанса пробиться на первые роли. И далеко не все были готовы с этим смириться...

Кадр из документального фильма "Актерские драмы. Вечно вторые". Фото: "ТВ Центр"

7. Авторская программа Юрия Роста "Рэгтайм, или Разорванное время". На канале "Россия - Культура", с 15 по 18 февраля, в 23.00. Программа "Рэгтайм, или Разорванное время" выходит на телеканале уже пять лет. Это своеобразный личный фотоальбом Юрия Роста: он показывает свои фотографии и рассказывает о людях и ситуациях, на них изображенных. Героями выпусков станут писатель Даниил Гранин, художник Борис Жутовский, искусствовед Ирина Антонова, нейрохирург Александр Коновалов, актриса Марина Неелова, советские спортсмены, сценографы и другие.

Юрий Рост. Фото: Пресс-служба ТК "Россия - Культура"

8. Два спектакля-концерта с участием Камерного ансамбля "Солисты Москвы": "Ван Гог. Письма к брату" и "Не покидай свою планету". На канале "Россия - Культура", 21 и 22 февраля, в 18:00 и в 18.10. История о Ван Гоге, рассказанная в письмах и музыке - таким задумали этот спектакль-концерт его создатели: народный артист России Евгений Миронов, народный артист СССР Юрий Башмет и режиссёр-постановщик, Заслуженная артистка России Марина Брусникина. Все роли в сценической фантазии по мотивам повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" исполняет Константин Хабенский. Идея постановки родилась у Константина Хабенского и Юрия Башмета несколько лет назад. Ее воплотил в жизнь петербургский режиссер Виктор Крамер, который стал постановщиком, автором литературной композиции, сценографом и художником по костюмам. Музыкальную партитуру спектакля создал композитор Кузьма Бодров, кроме его музыки звучат фрагменты аранжированных им сочинений Брамса и Малера. Обе постановки будут представлены в телевизионных версиях.

9. Новый сезон программы "Орел и Решка". На канале "Пятница!", с 15 февраля. В этом году легендарному трэвел-шоу исполняется 10 лет. В юбилейном сезоне проекта - десять выпусков, а ведущими станут десять звездных пар. Екатерина Варнава и Евгений Бороденко отправятся в Мексику, Александр Гудков и Иван Дорн исследуют Португалию, Artik & Asti покажут Коста-Рику, Илья Прусикин и Соня из Little Big поедут в США. Также ведущими проекта станут певица Анна Седокова и ведущий Коля Серга, блогер Ян Топлес и актриса Надя Сысоева, артисты Юля Санина и Никита Алексеев (Alekseev), Michelle Andrade и Позитив. Имена еще двух звездных пар будут названы позже.

10. Концерт Джастина Бибера #JournalsLive, который станет первым полноценным сольным выступлением артиста в прямом эфире TikTok LIVE. Трансляция 15 февраля в 22:00 по московскому времени. Концерт пройдет из модного дома артиста - Drew House - в прямом эфире в официальном аккаунте @justinbieber. Это будет первое живое исполнение знаменитого альбома Journals, который впервые был выпущен в цифровом формате на онлайн-платформах в 2013 году. Пользователи TikTok со всего мира смогут провести время в компании любимого музыканта и его треков. Джастин Бибер активно пользуется TikTok: на его аккаунт подписаны более 19,7 млн пользователей, а его первый видеоролик - отрывок из его хита Yummy - набрал более 177 млн просмотров и был использован пользователями в своих видеороликах более 5 млн раз. В своем аккаунте TikTok музыкант делится с подписчиками бэкстейджами со съемок и моментами из жизни.

11. Программа "Моя история". Олег Митяев. ОТР, 21 февраля в 19:45. О своем творческом пути и новых песнях музыкант, актер, член Союза писателей России, Народный артист Российской Федерации Олег Митяев расскажет автору и ведущему программы Дмитрию Кириллову. 19 февраля Олег Митяев отметил круглую дату - 65 лет. А в свое время знаменитым автора-исполнителя сделала самая первая написанная песня "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!", ставшая неофициальным гимном любителей петь у костра. Позднее Митяев написал "В осеннем парке", "Самую любимую песню", "Кандалакшу", "Давай с тобой поговорим", "Соседку", "Лето - это маленькая жизнь" и много других известных песен.

12. Новая линейка четырехсерийных мелодрам "Лав Сторис". 10 дней - 10 премьер. На канале Dомашний, с 15 февраля в 19.00. В понедельник, 15 февраля, зрительницы увидят детективную мелодраму "Незабытая". Главные роли в картине исполнили Ирина Таранник и Мила Сивацкая. Лариса и Дана - мачеха и дочка. Они вместе пережили трагические потери и опасности, и могли стать друг другу самыми близкими людьми, но стали врагами, не поделив любимого. Одна винит другую в своем горе и сломанной жизни. Смогут ли женщины найти путь к прощению или совершат новые, непоправимые ошибки?

Кадр из детективной мелодрамы "Незабытая". Фото: Dомашний

13. Не забываем о кино. Телеканал "Кинопремьера" 17 февраля, 20.30 впервые на российском ТВ покажет независимый триллер "Неистовый" с Расселом Кроу в роли маньяка, охотящегося за женщинами. Исторический канал "365 дней ТВ", 21 февраля в 20.00 покажет приключенческий фильм, снятый по циклу романов испанского писателя Артура Переса-Реверте. Время и место действия - Испания XVII века, эпоха правления Филиппа IV. В империи, которая неуклонно движется к своему закату, разворачиваются приключения Диего Алатристе. В главной роли - Вигго Мортенсен. Канал НТВ покажет российские новинки. Телепремьера фильма "Доктор Лиза" с Чулпан Хаматовой в главной роли - 21 февраля в 23.20. Телепремьера фильма "Непрощённый", в котором Дмитрий Нагиев сыграл диспетчера Виталия Калоева - 19 февраля в 21.20.