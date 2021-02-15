Во вторник вечером сразу двумя матчами после паузы возобновится плей-офф еврокубков. В первых встречах 1/8 финала Лиги чемпионов "Лейпциг" сыграет с "Ливерпулем", а на знаменитом "Камп Ноу" противостоять друг другу будут одни из фаворитов турнира - "Барселона" и "Пари Сен-Жермен".

Лионель Месси и его "Барселона" встретятся в 1/8 финала Лиги чем-пионов с "ПСЖ". Фото: gettyimages

Формат без изменений

В прошлом году из-за пандемии коронавируса УЕФА изменил формат проведения плей-офф еврокубков. Практически все оставшиеся матчи как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы состоялись в формате так называемого "финала четырех", где судьба противостояния решалась по итогам одной встречи, а поединки каждого из соревнований принимала только одна страна. В данном случае Португалия и Германия соответственно.

В УЕФА раздумывали перейти к такой схеме на постоянной основе. Да и гранды вроде были не против. Некоторые топ-клубы и вовсе хотели более масштабных изменений, в теории - создания отдельного турнира. Но пока в УЕФА категорически отказываются от воплощения этой идеи. Впрочем, определенные реформы в Лиге чемпионов произойти должны, однако если и это случится, то не сейчас.

В нынешнем розыгрыше на данный момент никаких новшеств не планируется. Матчи пройдут по олимпийской системе в формате двух встреч: каждый из клубов сыграет дома и на выезде. Команда, забившая большее количество мячей по сумме двух поединков, проходит в следующий раунд. Если по итогам двух игр счет остается ничейным, применяется правило выездного гола, согласно которому победителем становится тот, кто забил больше на чужом поле.

Меняют стадионы

Проблема, с которой столкнулся УЕФА и несколько клубов, - места проведения матчей.

Часть команд не могут принять соперников на своем поле, поскольку в их стране действуют жесткие ограничения по коронавирусу. В не самую приятную ситуацию угодил, к примеру, "Лейпциг". Первая игра между немецким клубом и "Ливерпулем" была перенесена в Будапешт.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки власти Германии ввели жесткие ограничения: до 17 февраля закрыт въезд из стран, где был зафиксирован мутировавший коронавирус. В их списке есть и Великобритания. Въехать могут только граждане Германии. В случае с "Ливерпулем" речь идет лишь об одном футболисте (Жоэль Матип), главном тренере Юргене Клоппе и нескольких его помощниках.

Встречи плей-офф пройдут по традиционной схеме: каждая из команд сыграет дома и на выезде. Финал состоит из одного матча

"Лейпциг" подал запрос властям, чтобы "Ливерпулю" в особом порядке разрешили прилететь в Германию и сыграть матч. Однако немецкое правительство отказалось от такого варианта, посчитав, что ради футбольной встречи исключение делать не будут.

Почему "Лейпцигу" могли засчитать поражение? В регламенте Лиги чемпионов четко описывается порядок действий в случае отказа правительства той или иной страны. В таком случае принимающая сторона (в данном случае - "Лейпциг") должна найти арену на нейтральной территории (обязательно в стране - представителе УЕФА), куда без проблем смогут добраться обе команды.

Выходит, нейтральное поле было единственным вариантом спасения для "Лейпцига". По информации немецких СМИ, рассматривались варианты с проведением встречи в Венгрии, Санкт-Петербурге и Лондоне. В итоге выбор пал на венгров.

Были перенесены в другие города еще несколько встреч. В Лиге чемпионов речь идет о первых играх между "Атлетико" и "Челси" (пройдет в Бухаресте) и "Боруссии" (Мёнхенгладбах) с "Манчестер Сити" (Будапешт). Что касается Лиги Европы, то были изменены места проведения сразу пяти матчей: "Мольде" - "Хоффенхайм" (состоится в Вильяреале), "Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед" (Турин), "Бенфика" - "Арсенал" (Рим), "Вольфсберг" - "Тоттенхэм" (Будапешт) и "Арсенал" - "Бенфика" (Пирей).

За трофей Лиги чемпионов поспорят 16 команд. Главным фаворитом эксперты считают немецкую "Баварию". Фото: Gettyimages

Месси против Неймара

Многие эксперты и журналисты называют противостояние "Барселоны" и "ПСЖ" досрочным финалом. Понять их можно: в этой дуэли переплетено столько интриг, что хватит на несколько газетных полос.

Вполне возможно, что лидер каталонцев Лионель Месси сыграет против своей будущей команды. По неофициальным данным, аргентинец уже ищет дом в Париже и в очередной раз заявил руководству "Барселоны" о желании сменить обстановку. Подогрел интерес к данной теме авторитетный журнал France Football, вышедший недавно с обложкой, на которой Месси был изображен в форме "ПСЖ".

Принципиальным это противостояние будет для лидера французского клуба Неймара. В свою нынешнюю команду он перешел как раз из "Барселоны", причем тот трансфер стал рекордным в истории футбола (222 миллиона евро). С тех пор каждое лето бразилец стремится вернуться на "Камп Ноу", но пока все тщетно. К слову, сыграть сегодня Неймар не сможет из-за травмы. Не исключено, что он пропустит и ответную встречу 10 марта.

Будет интересно посмотреть, сумеют ли парижане отомстить каталонцам за памятное поражение в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2016/2017. Тогда, напомним, французы разгромили "Барселону" дома - 4:0, а затем проиграли на выезде - 1:6, пропустив три мяча в последние десять минут.

"Краснодар" единственным из российских клубов пробился в еврокубковую весну. В 1/16 Лиги Европы "быкам" будет противостоять загребское "Динамо"

Другой гранд чемпионата Испании - действующий чемпион страны "Реал" - поборется за выход в четвертьфинал с "Аталантой". Фаворитом этой пары выглядят мадридцы, но бергамаски, за которых с нынешнего сезона выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук, могут сотворить небольшую сенсацию. Не стоит забывать, что в групповой стадии "Аталанта" сумела обыграть на выезде как "Аякс", так и "Ливерпуль".

В остальных парах 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся следующие команды: "Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия), "Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия), "Севилья" (Испания) - "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия) и "Боруссия" Мёнхенгладбах (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия).

Один за всех

"Краснодар" единственный из российских клубов сумел пробиться в еврокубковую весну. "Быки" заняли третье место в группе Лиги чемпионов, уступив "Челси" с "Севильей", но опередив французский "Ренн".

При жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" вошел в число несеяных. Это означало, что команде мог попасться сильный соперник. В потенциальных оппонентах были такие клубы как "Арсенал", "Лестер", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Милан", "Наполи".

В результате можно сказать, что "Краснодару" повезло со жребием: ему попалось хорватское "Динамо". К слову, динамовцы на групповой стадии встречались с ЦСКА: матч в Москве завершился вничью (0:0), а дома хорваты оказались сильнее (3:1).

Остальные пары составили: "Вольфсберг" (Австрия) - "Тоттенхэм" (Англия), "Динамо" (Украина) - "Брюгге" (Бельгия), "Реал Сосьедад" (Испания) - "МЮ" (Англия), "Бенфика" (Португалия) - "Арсенал" (Англия), "Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия), "Антверпен" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия), "Славия" (Чехия) - "Лестер" (Англия), "Зальцбург" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания), "Брага" (Португалия) - "Рома" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария) - "Байер" (Германия), "Мольде" (Норвегия) - "Хоффенхайм" (Германия), "Гранада" (Испания) - "Наполи" (Италия), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Шахтер" (Украина), "Лилль" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды) и "Олимпиакос" (Греция) - ПСВ (Нидерланды).

Первые матчи пройдут 18 февраля, ответные - 24/25 числа.

Где будем смотреть

16 февраля, вторник, "Матч ТВ"

22.45. "Барселона" - "ПСЖ". Прямая трансляция. Плей-офф Лиги чемпионов.

"Матч! Футбол 1"

22.45. "Лейпциг" - "Ливерпуль". Прямая трансляция. Плей-офф Лиги чемпионов.

17 февраля, среда, "Матч ТВ"

22.45. "Порту" - "Ювентус". Прямая трансляция. Плей-офф Лиги чемпионов.

"Матч! Футбол 1"

22.45. "Севилья" - "Боруссия" (Дортмунд). Прямая трансляция. Плей-офф Лиги чемпионов.

18 февраля, четверг, "Матч ТВ"

20.55. "Краснодар" - "Динамо" (Загреб). Прямая трансляция. Плей-офф Лиги Европы.